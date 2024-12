Jesi, imprese e scuola: alla Incall 40 studenti per l’iniziativa “Pmi Day”

JESI – Anche Incall spa ha aderito all’iniziativa di Confindustria per il “Pmi Day” 2024. L’evento è dedicato all’incontro tra aziende e scuole secondarie di secondo grado. Giunto alla 15esima edizione, è organizzato da Piccola Industria in collaborazione con le Associazioni di Confindustria, e ha l’obiettivo di far conoscere alle nuove generazioni il mondo dell’impresa e le sue opportunità attraverso incontri e visite guidate. Il tema di questa edizione è “Costruire“. Costruire opportunità di business per crescere come impresa e per contribuire sempre di più allo sviluppo economico e sociale del paese. Ma anche “costruire” nuove competenze per gestire il cambiamento, valorizzando capacità innovativa e punti di forza del saper fare italiano. E ancora, “costruire” ponti tra scuola e impresa per costruire insieme il futuro.

La visita ha coinvolto 40 ragazzi, al quarto anno, dell’Istituto di Istruzione Superiore “P. Cuppari – S. Salvati”, in particolare dell’Istituto Tecnico–Economico.

«La società Incall S.p.A. continua l’impegno nel sostenere e stare vicino alle realtà educative e associative del Territorio jesino. Operante da oltre 45 anni nel settore della carto-cancelleria e distributore esclusivo di Mitama, Incall prosegue un trend di crescita che la porterà a chiudere il 2024 con un fatturato di circa 25 milioni di euro. Negli scorsi anni, l’ottimo andamento aveva spinto Nielsen Italia, la più importante società di misurazione e analisi dati sui consumatori e sui mercati in Italia, a certificare Incall s.p.a. come “migliore player di mercato nel settore scuola e cancelleria per il 2018 nel mercato gdo”, superando anche le difficoltà evidenziate dal mercato.

Mitama è il brand distribuito da Incall nelle migliori Cartolerie e Superstore d’Italia, e che si distingue per creatività e qualità dei prodotti di carto-cancelleria per scuola, casa, ufficio, articoli “Back To School” (zaini, astucci, e accessori) e scatole gioco creative di colorazione Creangolo», spiegano dall’azienda.

«Con Mitama vogliamo essere vicini ai giovani, mostrando loro come si realizzano concretamente tanti prodotti di cancelleria che utilizzano quotidianamente nelle loro attività scolastiche e non – afferma Marta Mattioni, amministratrice delegato di Incall S.p.A. – Le nostre proposte sono indirizzate ai ragazzi, alle famiglie e alle scuole (queste ultime le abbiamo anche incontrate durante le Fiere Didacta di Firenze e Bari) e realizzate con particolare attenzione alla eco-sostenibilità: dagli inchiostri ecologici, ai packaging 100% in carta e plastic free, alle colle ad acqua molto sicure, ai pennarelli atossici, alla carta certificta FSC. Tutto parla il linguaggio del rispetto della natura.

Le scuole e le attività sportive giovanili e del territorio jesino fanno parte del mondo cui ci rivolgiamo e cui dedichiamo tutta la nostra attenzione».



Un’azienda, Incall spa, «ormai proiettata a livello europeo, ma che non vuole perdere il legame forte con il suo territorio», spiega la realtà jesina. L’incontro ha avuto luogo nella sede di Incall, nella zona industriale di Jesi Est: 1000 mq di uffici e showroom espositivo, «nel quale i ragazzi hanno avuto modo di conoscere e toccare con mano quelli che sono i prodotti di punta del brand Mitama presenti sul mercato, grazie ai quali l’azienda è riuscita ad ottenere un ottimo apprezzamento da parte del grande pubblico in questi ultimi anni. Inoltre hanno potuto visitare le aree più rappresentative (ufficio sviluppo prodotto, commerciale, amministrazione e grafica), particolarmente affini al loro percorso scolastico, scoprirne le professionalità e le principali attività e mansioni grazie al contributo del team Mitama», conclude l’azienda.