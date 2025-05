ANCONA – «Le imprese più orientate a una diversità, non sono soltanto più giuste, ma sono anche più intelligenti». Lo ha detto il presidente di Confindustria Ancona, Diego Mingarelli, parlando a margine del convegno ‘Donne e uomini in azienda. Un valore per crescere insieme’, promosso dall’Associazione Donne e Cultura Marche in collaborazione con Confindustria Ancona. L’evento, che si è svolto nella sede di industriali di Ancona, ha acceso un focus sul ruolo delle donne all’interno delle imprese e sul valore e l’arricchimento che la diversità di genere può portare alle aziende.

«L’imprenditoria femminile è un tema fondamentale» ha sottolineato Mingarelli, evidenziando che «i numeri non sono proprio incoraggianti: abbiamo una presenza molto bassa delle donne nei consigli di amministrazione: un quinto di tutti i componenti dei CdA delle Marche sono donne, e inoltre se si guarda alla totalità delle imprese, due su tre non hanno donne nei CdA» (Consigli di Amministrazione, ndr). Un dato che secondo il presidente degli industriali della provincia di Ancona «è veramente impressionante, è quello degli inattivi: delle tante persone in Italia che sono oggi inattive, due su tre sono giovani donne. Sono dati che fanno riflettere perché è un grande potenziale inespresso, un potenziale di creatività e di sapere, che può essere prezioso per il mondo dell’economia e anche per le nostre imprese».

Diego Mingarelli, presidente Confindustria Ancona

Mingarelli ha ricordato, in un passaggio del suo intervento, che Confindustria Ancona ha messo al centro della presidenza proprio la valorizzazione del ruolo femminile. «Per la prima volta – ha evidenziato – abbiamo individuato una delega specifica nella vice presidente Roberta Fileni e sono tanti i progetti che stanno nascendo su questo tema. Un gruppo di imprenditrici che si confrontano, che si raccontano, che condividono soluzioni ed esperienze, proprio perché il tema non è solo quello di un aumento dell’imprenditoria femminile, ma un aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, questo genera creatività, crea aziende diverse, e la diversità è una grandissima ricchezza».

Per valorizzare il ruolo delle donne ha aggiunto «dobbiamo cambiare le nostre aziende, dobbiamo lavorare sull’organizzazione per conciliare la vita lavorativa con la vita privata. Dobbiamo essere più flessibili, più aperti a degli orari che possono cambiare e anche trovare un sistema di servizi complementari e di welfare per far si che una donna lavoratrice possa realizzarsi nel lavoro, senza perdere di vista, come ovviamente anche gli uomini, tutti gli aspetti legati alla famiglia». «le imprese più orientate a una diversità, non sono soltanto più giuste, ma sono anche più intelligenti».

Graziella Vitali, presidente dell’Associazione Donne e Cultura Marche Roberta Fileni, Imprese familiari e imprenditoria femminile Confindustria Ancona

Graziella Vitali, presidente dell’Associazione Donne e Cultura Marche, ha spiegato che la «parità di genere tra uomo e donna è un tema che tocca prettamente la nostra associazione, che si batte» anche per questo tema. Un evento nato «dalla stima» nei confronti di Diego Mingarelli, che ha definito «un grande imprenditore». «Ho letto tutto il programma» del presidente di Confindustria Ancona e «in uno dei punti fondamentali» c’era proprio il tema della «valorizzazione della figura femminile all’interno dell’Azienda e questo ha portato ad un numero di deleghe alle imprese femminili notevoli in Confindustria Ancona» e ad «imprese tutte al femminile di notevole importanza».

Roberta Fileni, vice presidente di Confindustria Ancona, con delega all’imprenditoria femminile, ha spiegato «ho cominciato a svolgere questa funzione ascoltando le mie colleghe» partendo dalle imprenditrici del consiglio di presidenza per poi allargare il raggio al territorio. «Sono stati momenti molto belli, molto interessanti, dal confronto nascono sempre grandi opportunità e idee». «Lavoreremo su due direttrici – ha detto – una relativa alla genitorialità, alla maternità e alla paternità, e al welfare aziendale e territoriale. E un’altra avrà come principale azione l’aspetto culturale, realizzeremo incontri, confronti e momenti in cui possiamo raccontarci e trovare nuove energie e stimoli».

Al convegno sono intervenuti l’assessore alle pari opportunità della Regione Marche Chiara Biondi, il vice prefetto vicario di Ancona Davide Garra, la senatrice Elena Leonardi, il commissario straordinario per la ricostruzione Guido Castelli. Due le tavole rotonde: una al femminile con sette storie di imprenditrici marchigiane, l’altra al maschile. Alla tavola rotonda al femminile sono intervenute: Alessandra Baronciani presidente Isopak Group, Salina Ferretti amministratore delegato Falc spa, Roberta Vitri amministratore delegato Vitrifrigo srl e Rivacold Srl, Laura Ottaviani amministratore delegato Ottaviani spa, Giovanna Merloni titolare Spirito Agricolo, Gaia Paradisi amministratore Delegato Paradisi srl. Nella tavola rotonda al maschile hanno invece partecipato gli imprenditori Francesco Casoli e Domenico Guzzini, il manager Roberto Lo Bianco e il rettore Univpm Gian Luca Gregori.