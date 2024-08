Jesi: guida in stato di ebbrezza e droga. Raffica di denunce e segnalazioni da parte dei carabinieri

JESI – Settimana intensa di controlli da parte dei carabinieri della Compagnia di Jesi proprio in vista del Ferragosto. Il bilancio è di 5 persone denunciate in stato di libertà e di 4 segnalate al Prefetto di Ancona per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

I carabinieri del N.O.R. – Aliquota Radiomobile, lo scorso 14 agosto alla vigilia di Ferragosto, hanno denunciato un 51enne e segnalato al Prefetto di Ancona un 23enne. Il primo, nel corso della notte, è stato sorpreso in città alla guida della propria auto in stato di alterazione psicofisica provocato dall’abuso di alcolici: aveva un tasso alcolemico riscontrato pari a 2,17 grammi/litro. I militari hanno proceduto al ritiro della patente e al sequestro amministrativo dell’autovettura. Gli è stata contestata anche l’aggravante per aver commesso l’infrazione in orario notturno.

Il secondo, controllato nel corso del pomeriggio dello stesso giorno, è stato trovato in possesso di 1,20 grammi di hashish, detenuti per uso personale. La sostanza è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

Gli stessi militari, inoltre, hanno denunciato un 29enne, un 25enne e un 35enne, di origine straniera, per possesso ingiustificato di chiavi alterati o di grimaldelli. I tre, alle prime ore di oggi, sono stati controllati lungo via Ancona, territorio di Monsano, a bordo di un furgone. Hanno fornito indicazioni vaghe sulle ragioni della loro presenza in quella zona. Nel corso della perquisizione, avviata d’iniziativa, all’interno del mezzo sono stati rinvenuti degli arnesi atto allo scasso, sottoposti a sequestro.



I carabinieri della Stazione di Staffolo, la notte del 16 agosto hanno denunciato un 23enne per guida sotto l’influenza dell’alcool (gli è stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 1,02 grammi/litro – anche a lui è stata contestata anche l’aggravante per aver commesso tale infrazione in orario notturno) e segnalato al Prefetto di Ancona un 23enne, trovato in possesso di 0,50 grammi di hashish.

I carabinieri della Stazione di Serra de’ Conti, in ultimo, nel corso della notte di ieri, hanno segnalato al Prefetto di Ancona due 27enni e un 31enne trovati rispettivamente in possesso di 3 grammi e di 2 grammi di hashish e di 0,9 grammi di marijuana. Le sostanze rinvenute sono state sottoposte a sequestro amministrativo.