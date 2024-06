Jesi: fuori strada in via Piandelmedico, aveva un tasso alcolico quasi 4 volte il consentito. Denunciato

Nei guai un 55enne maceratese non nuovo a tali condotte: in passato era già stato deferito per lo stesso motivo, oltre ad aver riportato condanne per altre tipologie di reati

JESI – Nella giornata di ieri 18 giugno, al termine di celere attività investigativa, il personale di polizia giudiziaria del Commissariato ha deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente un 55enne maceratese per il reato di guida in stato di ebbrezza.

La vicenda , trae origine da un intervento della pattuglia volante, nella tarda serata del 15 giugno scorso, per la segnalazione di un veicolo fuori strada in via Piandemedico. Gli agenti, giunti celermente sul posto, notavano fuori dalla carreggiata stradale una Dacia Duster incidentata con ancora all’interno il conducente. Verificate subito le condizioni del conducente, i poliziotti appuravano che, benché non presentasse ferite evidenti, l’uomo versava in stato di ebbrezza alcolica, con alito vinoso, un linguaggio disarticolato, in stato di agitazione con andatura barcollante.

Si procedeva, pertanto, agli accertamenti a mezzo etilometro che davano esito positivo con un tasso alcolemico di 1,98 g/l, confermati anche da una seconda verifica. L’uomo è stato deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, con ritiro immediato della patente di guida e del documento di circolazione. Il mezzo, sottoposto a fermo amministrativo, è stato affidato alla depositeria quale custode acquirente. Dagli accertamenti, emergeva che il 55enne non era nuovo a condotte di tale fatta, essendo già stato deferito per lo stesso motivo nel recente passato, con condanna per reati contro il patrimonio e precedenti di polizia in tema di stupefacenti e reati contro la persona. Per la pericolosità del comportamento su strada e per i pregressi giudiziari, verrà proposto anche per una misura di prevenzione.