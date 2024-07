Jesi, commozione per la scomparsa dell’ingegner Rosalba, ex direttore generale della Pieralisi

JESI – Grande commozione in città e non solo, per la scomparsa dell’ingegner Piero Rosalba, ex direttore generale del Gruppo Pieralisi. Il professionista, 79 anni, era in pensione ma ha lasciato una grande impronta umana e professionale, tanto che a mostrare vicinanza ai figli sono stati anche molti ex colleghi di Milano, Padova e Jesi.

L’ingegnere si è spento nella tarda serata di giovedì all’ospedale Carlo Urbani dove era ricoverato a seguito dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Lascia i figli Carlotta e Giorgio con Marzia, le sorelle Stefania, Serenella e Manuela, i parenti e la fedele cagnolina Roma.

La camera ardente è stata allestita presso l’obitorio dell’ospedale Carlo Urbani, oggi pomeriggio 22 luglio alle 16 nella chiesa parrocchiale di San Francesco d’Assisi saranno celebrati i funerali. Il feretro muoverà poi verso il crematorio, le ceneri saranno tumulate al cimitero di Macerata, sua città d’origine. La famiglia ha promosso una raccolta fondi da devolvere in favore dello Iom Istituto Oncologico Marchigiano di Jesi e Vallesina.

Uomo molto stimato e benvoluto, per molti anni è stato il braccio destro del compianto imprenditore Gennaro Pieralisi, essendo ex direttore generale del Gruppo Pieralisi, socio del Rotary club di Jesi dagli anni ‘80, viene ricordato con affetto anche dagli ex colleghi della CGT spa di Carugate e Padova.

«Era un maestro di lavoro e di vita», «ne ricorderemo la correttezza e la professionalità, ma anche la grande umanità e simpatia, in ogni cosa metteva sempre il cuore e tutte le sue energie».