Jesi, abusivi scoperti nelle case popolari del Comune: nove denunce

Nove persone sono state denunciate per occupazione abusiva di edifici e per furto di energia elettrica

JESI – Controlli dei Carabinieri della Compagnia di Jesi presso un immobile di proprietà del Comune di Jesi, amministrato dall’Erap Marche: il bilancio è di nove persone denunciate in stato di libertà e una espulsa. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Jesi, supportati da Militari delle Stazioni di Morro d’Alba e Serra de’ Conti, hanno eseguito dei controlli presso gli appartamenti amministrati dall’Ente, situati nel centro storico di Jesi. Hanno accertato, così, che cinque degli otto alloggi presenti erano occupati abusivamente e, inoltre, che in tre di questi ultimi erano stati realizzati allacci abusivi alla rete elettrica, così come in un altro appartamento regolarmente occupato. I relativi occupanti, nove in tutto, dei quali 5 stranieri, sono stati denunciati, a vario titolo, per invasione di edifici e furto di energia elettrica.

Nel corso dei controlli è emerso, anche, che uno degli stranieri denunciati, un 25enne, era anche destinatario di provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, emesso dalla Questura di Modena. Dunque il 25enne è stato accompagnato, a cura degli stessi militari, presso un C.P.R. (Centro di Permanenza per il Rimpatrio), in esecuzione del provvedimento che dispone l’espulsione con accompagnamento alla frontiera, emesso dal Questore di Ancona, e contestualmente denunciato per soggiorno illegale nel territorio dello Stato.