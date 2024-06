Jesi, 800 i migranti accolti dall’Asp Ambito 9 nei 34 comuni della provincia

JESI – Sono quasi 800, compresi 42 minori non accompagnati, i migranti accolti nel progetto del Comune di Jesi, affidato all’Asp Ambito 9 e che vede coinvolti ben 34 Comuni della provincia. Un progetto che si conferma il primo in Italia per enti locali coinvolti ed il terzo per numero di soggetti ospitati. I migranti sono tutti ospitati in 145 abitazioni private, 6 comunità per minori, una persona per l’autonomia dei neomaggiorenni e sono coinvolti in attività di apprendimento della lingua, studio, formazione lavoro, inserimento occupazionale, oltre ad attività socializzanti ed aggregative. Sono seguiti da personale specializzato delle cooperative che gestiscono il servizio e che li supportano nel percorso verso il raggiungimento di un’autonomia socio-economica.

È in questo scenario che assume particolare rilevanza la Giornata Mondiale del Rifugiato che Jesi celebrerà il 20 ed il 21 giugno con la finalità di far comprendere alla cittadinanza il lavoro svolto in sinergia dai Comuni e dagli Enti Gestori, i servizi attivati a favore dei beneficiari, le loro storie e il loro percorso.



Il programma, predisposto dall’Asp Ambito 9 in collaborazione con gli Enti attuatori dei Progetti SAI “Ancona Provincia d’Asilo e “Jesi per i Minori”, le Cooperative Sociali Vivere Verde Onlus, Cooss Marche, Polo9, Casa della Gioventù, Nuova Agenzia RES, Lella 2001, le Associazioni Anolf Marche e Oikos prevede, nel pomeriggio di giovedì 20 giugno a partire dalle ore 17.30, al Palazzo dei Convegni sito in Corso Matteotti 19 a Jesi, l’intervento del giornalista Gabriele del Grande, con lo spettacolo “Il secolo è mobile, storia delle migrazioni in Europa vista dal futuro”.



A seguire verrà offerto un aperitivo ai partecipanti. Venerdì 21 giugno, a partire dalle 16, appuntamento ai Giardini Pubblici di Viale Cavallotti di Jesi con giochi per adulti e bambini organizzati dagli Enti attuatori insieme ai beneficiari, stand espositivi, spettacoli, musica a cura di Spiff Onyuku e tanto divertimento. Condurrà la giornata Maurizio Socci.

Per tutta la durata dell’evento verranno offerti la merenda per i più piccoli con gelato e biscotti “Frolla” mentre per i più grandi un aperitivo presso il bar Sbarello. L’accesso alle due giornate è libero e gratuito.