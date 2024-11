FABRIANO – Il Consiglio comunale di Fabriano ha approvato la quarta variazione di bilancio del 2024 con il voto della maggioranza e l’astensione dell’opposizione. Fondi per la costituzione di una comunità energetica, grazie ad un bando Cariverona (60.000 euro), per il restauro della fontana di piazza Quintino Sella (40.000), per le attrezzature sportive dello stadio Aghetoni (circa 52.000 euro) e per le casette di legno di Serradica e Cacciano (7.000) con la realizzazione di un Info Point. Al settore servizi al cittadino afferiscono, invece, le risorse per gli alunni disabili (71.000 euro), per i Centri estivi (38.000), per Fabriano Carta è Cultura (25.000), per le Mense scolastiche (15.000), per servizi e trasporto scolastici (20.000), per l’incremento dei servizi sociali (172.000) e per gli adeguamenti contrattuali di assistenza a bordo del trasporto scolastico e degli asili nidi (20.000). Sul versante dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione, gli investimenti ammontano a 444.678 euro e riguardano: la Caserma dei Carabinieri (170.000), l’adeguamento sismico della scuola Marco Polo (180.000), l’acquisto di arredi (20.000) e di un trattorino tagliaerba (16.000), la videosorveglianza (15.000), le attrezzature per la viabilità (7.000) e per l’Ufficio del Giudice di pace (1.000).

Le dichiarazioni

«Con questa ultima variazione dell’anno corrente – dichiara il sindaco di Fabriano Daniela Ghergo – continuiamo a dare risposte alla città sui settori più importanti e sentiti: dai servizi sociali allo sport, dalla scuola alle manutenzioni, dall’ambiente alla sicurezza. Lo facciamo in maniera oculata, consapevoli di un quadro della finanza pubblica che sta mettendo e metterà ancor più in difficoltà gli Enti locali per via dei tagli che il Governo sta programmando con la legge di Bilancio per il 2025. Garantire i servizi ai cittadini, in primo luogo quelli sociali, è la nostra priorità insieme al rilancio degli investimenti con un programma di circa 43 milioni di euro di lavori pubblici che sta procedendo». Secondo l’assessore al Bilancio e alla progettualità Pietro Marcolini “grazie alla gestione oculata delle finanze comunali siamo riusciti a liberare risorse di parte corrente che ci consentiranno di affrontare l’aggiornamento del costo dei servizi sociali e dei contratti sottostanti, cresciuti sensibilmente a causa dell’inflazione e dei rinnovi, e di intervenire sulle questioni più sentite dalla popolazione. Attraverso il lavoro dell’ufficio progettualità possiamo contare su un efficace reperimento di risorse aggiuntive, indispensabili per nuovi investimenti pubblici».