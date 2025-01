Filottrano: una raccolta fondi per far crescere la figlia di Federica

FILOTTRANO – Una carezza di solidarietà per la piccola Mina, 10 anni, rimasta sola dopo aver perso la sua adorata mamma Federica. La collettività di Filottrano si stringe attorno alla bimba, affidata alle cure di una coppia di amici, dalla mamma Federica Falappa che stava lottando contro una terribile malattia. Federica, 50 anni, segretaria del sindaco, aveva capito negli ultimi giorni che non ce l’avrebbe fatta e che non sarebbe riuscita a veder crescere la sua creatura, pertanto ha fatto sì che una coppia di amici fidati se ne prendessero cura. L’ultimo pensiero per la sua Mina, solo per lei, prima di chiudere gli occhi per sempre. Federica si è spenta domenica all’ospedale di Jesi e mentre alla camera ardente – allestita presso la Casa funeraria Bottegoni (via Barbera) – è una lenta e silenziosa processione di amici in lacrime, c’è chi si sta adoperando concretamente per aiutare Mina a realizzare i suoi sogni, sebbene solo con il ricordo indissolubile della sua mamma.

«Scriviamo con il cuore colmo di emozioni per ricordare una persona speciale che ci ha lasciati troppo presto: la nostra amata amica Federica – scrivono gli amici lanciando l’iniziativa di solidarietà – era una donna straordinaria, piena di amore, forza e coraggio, che ha combattuto fino all’ultimo momento contro un tumore. Purtroppo, la sua battaglia si è conclusa, e ora lascia un vuoto enorme nelle nostre vite, ma soprattutto nella vita della sua bambina, Mina, di soli 10 anni. Mina è una bambina dolcissima, piena di sogni e speranze, e tutti noi, uniti dal ricordo di Federica, vogliamo fare qualcosa di concreto per lei. Per questo stiamo organizzando una raccolta fondi per aiutare Mina a costruire un futuro, sostenendola nelle sue necessità quotidiane e nel suo percorso di crescita. Sappiamo che nulla potrà mai sostituire l’amore di una mamma, ma insieme possiamo fare molto per il futuro di Mina. Ogni singolo contributo, anche il più piccolo, è un gesto d’amore che aiuterà concretamente questa bambina a guardare avanti con fiducia e speranza».

È possibile fare una donazione all’Iban: Parrocchia Beata Vergine Maria del Rosario (IT98W0501802600000020000384 Con causale: Un futuro per Mina). L’ultimo saluto a Federica sarà celebrato giovedì 30 gennaio alle ore 15 nella chiesa S.M.Assunta di Filottrano, poi la salma sarà cremata.