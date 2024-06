Fabriano, presentata la nona edizione di Revaivol. Cambio di nome e un ricco programma di eventi

FABRIANO – Revaivol torna per la sua nona edizione con tanta voglia di cambiamento e pronta ad animare l’estate a Fabriano. «Per otto anni abbiamo declinato esclusivamente il decennio ’70 che ha rappresentato una svolta nel panorama culturale, musicale e del costume in tutto il mondo. Ma occorre fare una riflessione e cominciare ad osservare, giunti ormai al 2024, i decenni successivi al ’70 che hanno sviluppato altresì nuovi generi musicali, una nuova sperimentazione artistica e culturale di tutto pregio e rispetto», annuncia Luciano Robuffo, presidente dell’associazione Gold eventi, che organizza l’iniziativa in programma il 12 e 13 luglio prossimi.

Revaivol

È stata ufficialmente presentata l’evoluzione di Revaivol’70 in “Revaivol Music Festival”, «con il desiderio di coinvolgere le giovani generazioni adeguando il nostro festival alle richieste dei ragazzi che vedono gli anni ’70 fin troppo lontani dal loro mondo, facendo pertanto un ulteriore passo in direzione dei decenni ’80-’90- e 2000 che per i nostri giovani sono essi stessi già Revaivol», annuncia Robuffo. È stata comunque mantenuta la scritta Revaivol, rigorosamente in dialetto fabrianese, «per distinguere questo nostro evento e renderlo unico nel suo genere rispetto ai tanti Revival sparsi in tutta Italia, ma così differenti in confronto al nostro Festival culturale e musicale». Accanto agli organizzatori sono stati coinvolti una pluralità di soggetti: associazioni culturali, plessi museali, ristorazione ed enogastronomia locale, i musicisti, gli artisti, il Liceo Artistico Mannucci per il nuovo aspetto grafico e decorativo a tema in piazza del Comune. «Nel progetto della nona edizione, ampio spazio sarà dedicato alla musica senza più confini tra decenni, ma in un’ottica di contaminazione reciproca, con forum e mostre in cui la creatività e l’ingegno saranno il filo conduttore dell’evento. Siamo fortemente convinti che Fabriano possa con il tempo divenire “Città del Revaivol”, un evento che dovrà essere un punto fermo su cui investire energie e progettualità ogni anno, contando su un gruppo di lavoro non più ristretto ma condiviso con la Città intera, quale appuntamento principe del cartellone estivo fabrianese», conclude Robuffo.

Il programma

Venerdì 12 luglio alle 22, come da tradizione del Festival, sarà dedicato agli artisti italiani. A Fabriano arriverà per la prima volta lo spettacolo per celebrare Adriano Celentano “Lui e gli Amici del Re-Adriano Celentano Tribute Band”. A seguire Dj set con Riccardo e Simone Moscatelli – Voice Philip M.

Sabato 13 luglio ore 22.00 Il gruppo dei JBees proporrà musica dal vivo, intrattenimento musicale e spettacolo con repertorio dance&disco anni’70-’80 –’90. I JBees sono: Alberta Saccani (voce)-Giulia Boria (voce)- Sara Lombardini (voce)-Mattia Marcucci (tromba)- Luca Di Stefano (tromba) -Federico Canini (sax)-Andrea Brugnettini (trombone)-Marco Casali (batteria)- Gianluca Terenzi (tastiere)-Davide Piraccini (tastiere)- Jack Volpinari (basso)- Alessandro Silvagni (chitarra). A seguire Dj set con Mauro Gagliardini – Voice Philip M. Le attività come negozi, ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie, attività commerciali saranno coinvolte con dei challenge Instagram per la migliore vetrina, miglior food&drink e miglior Staff per quanto riguarda parrucchieri ed estetisti. Le attività che avranno preso più like nelle loro foto saranno premiate con una targa simbolica durante la Notte Gold di sabato 13 luglio. Radio Gold metterà a disposizione delle attività una playlist pubblica denominata “Revaivol Music Festival” sul canale Spotify dell’emittente con una top selection di brani anni ’70-’80-’90-2000 da poter mandare in diffusione durante le giornate del festival. Saranno presenti un food truck “Noatri” con specialità street food take away ed un drink point sotto il Loggiato del Palazzo Vescovile gestito da Bohemia. Durante le due serate zucchero filato, caramelle e palloncini a cura di Happy Time.

Venerdì 12 luglio dalle ore 21.00 presso il Gazebo di Radio Gold in piazza del Comune servizio di trucco e parrucco a cura dei team di InKVidia Atelier di Estetica e Tatuaggi (make up e tatuaggi trasferibili), Ego Hair Studio e Anna Passion Hair. Ancora, previste due mostre e la presentazione di un libro: “(R) EVOLUTION: L’Evoluzione Del Rock” presso Arco del Podestà/Locali Zonghi Lotti a cura di Massimo Salari, che sarà inaugurata venerdì 12 luglio ore 10; negli spazi del Palazzo del Podestà è allestita la mostra “Giochi senza frontiere 1974-2024: 50 anni dalla partecipazione al programma Rai dei concorrenti di Fabriano a Aix Le Bains”, che sarà inaugurata venerdì 12 luglio alle 11; presentazione del libro di Paolo Lunghi “The radio dreamers” venerdì 12 luglio alle ore 17.30 presso la Biblioteca Multimediale Romualdo Sassi. L’incontro sarà moderato dal direttore di Radio Gold Gigliola Marinelli.

In ambito sportivo, sabato 13 luglio ore 12 presso il Fabriano Sporting Club partita vecchie glorie del tennis cittadino. Si sfideranno due storici maestri di tennis della Città della Carta quali Nello Bellerba e Giovanni Stroppa. Infine, in seno a queste serate torneranno il riconoscimento annuale di un “Premio Revaivol” ad allenatori e sportivi cittadini che si sono distinti per le loro qualità sportive ed umane, e il “Premio Massimo Luzietti” dedicato a coloro che come Massimo Luzietti hanno fatto del senso dell’amicizia il loro tratto distintivo.