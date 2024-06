Fabriano: a Porta Cervara il premio per l’infiorata artistica più bella della XXX edizione del Palio

FABRIANO – Porta Cervara si aggiudica il premio per l’Infiorata artistica più bella della XXX edizione del Palio di San Giovanni Battista. Uno dei riconoscimenti più attesi e più desiderati tra i maestri infioratori delle quattro Porte cittadine. Dopo Porta Cervara, la classifica ha visto al secondo posto porta Pisana, al terzo posto porta del Piano e alla quarta posizione porta del Borgo. Intanto, causa maltempo, ieri non si è potuto disputare il Palio dei monelli che è stato rinviato a questo pomeriggio 24 giugno, alle 16:30 in forma ridotta, quindi senza staffetta, ma con il solo fabretto e la sua squadra che batte. L’appuntamento è in Piazza del comune. «È necessario disputare la gara con la massima sicurezza per gli atleti e quindi non far correre i minori con terreno scivoloso e con pericolo di cadute», ha evidenziato la presidente Sandra Girolametti.

La consegna del premio a Porta Cervara

La Sfida del maglio

Nel giorno del Santo Patrono di Fabriano, San Giovanni Battista, oggi sarà una giornata particolare per la città. Infatti, le avverse condizioni meteo di ieri sera, hanno impedito che si potesse disputare il Palio dei monelli. I fabretti si sfideranno questo pomeriggio alle 16:30. Poche ore prima dell’attesissima Sfida del Maglio che, come tradizione, conclude la manifestazione fabrianese. Alle 18 di oggi, il Pontificale in Cattedrale con la processione al Santo, alle 22 la donazione della filigrana alla città di Fabriano e a seguire la Sfida del Maglio. Vista la concomitanza con la partita della nazionale di calcio italiana, impegnata nei campionati europei, si cercherà di attendere qualche minuto in più, «ma non possiamo attendere la fine della partita», ricorda la presidente dell’Ente autonomo che gestisce la manifestazione. «Speriamo – conclude la presidente Sandra Girolametti – che si possa uscire in tempo anche l’ultimo dei più accaniti tifosi di calcio per poter festeggiare tutti insieme questa bellissima edizione del Palio di San Giovanni Battista».