Fabriano, due anni di politiche turistiche per valorizzare il territorio e migliorare i servizi

FABRIANO – Due anni di politiche del turismo portate avanti dall’Assessorato all’Attrattività del Comune di Fabriano, retto da Andrea Giombi, incentrate per valorizzare il territorio e migliorare la qualità dei servizi per cittadini e turisti. Nel settore del turismo, uno dei traguardi più rilevanti è stato il rinnovamento del sito web Fabrianoturismo.it, che presto sarà rilanciato con il nuovo nome Visit Fabriano. «Questo progetto, frutto di un bando vinto, mira ad offrire un’esperienza digitale moderna e coinvolgente per tutti i visitatori. Parallelamente, è stata acquisita la donazione da parte del parroco Don Umberto Rotili dell’app Fabriano Turismo, uno strumento importante per consentire a tutti, turisti ma anche cittadini, di conoscere ed esplorare le bellezze e gli eventi della nostra città», ricorda l’assessore Giombi. Ancora, è stato poi istituito un servizio navetta che collega il Museo della Carta e gli altri musei cittadini con la frazione di Cacciano, famosa per i suoi murales, rendendo più agevole l’accesso alle diverse attrazioni turistiche della zona. «La collaborazione con il Comune di Perugia ha visto un’intensa attività, con incontri che hanno portato alla firma di un progetto di cooperazione che sta già producendo i suoi frutti. Significativa anche l’introduzione ormai prossima del percorso Mille Passi, un itinerario che invita i turisti a scoprire l’intera città di Fabriano, andando oltre il solo Museo della Carta. Questo percorso è stato arricchito con nuovi cartelli informativi e depliant». Tra le altre iniziative turistiche, si annoverano la creazione dello stradario di Castelletta e l’ampliamento dell’area archeologica di Attiggio. La partecipazione a fiere di rilievo come TTG Rimini, il Festival del Medioevo di Gubbio, Tipicità a Fermo e Bit Milano ha permesso di promuovere Fabriano a livello nazionale. Inoltre, l’adesione al progetto Bike Hospitality ha favorito la diffusione del ciclismo nelle scuole, mentre il Festival Appennino Marchigiano, dedicato all’outdoor, al mondo del bike e ai cammini, ha consolidato la sinergia tra il territorio municipale e quello extra-municipale. A completare il quadro, l’apertura di una nuova area camper in via Veneto per offrire un’accoglienza adeguata ai turisti che viaggiano con mezzi propri.

L’assessore al turismo Andrea Giombi

I giovani

Sul fronte delle politiche giovanili, è stato potenziato il servizio di aggregazione al CAG, con nuovi interventi educativi, l’acquisizione di strumentazione musicale e l’organizzazione di eventi in collaborazione con le associazioni giovanili. È stato creato un playground e proposto un nuovo regolamento per superare il modello dell’autogestione. L’attivazione del Consiglio comunale Junior ha portato alla realizzazione di un Murales sulla Pace presso la Cittadella degli Studi, un progetto che ha visto la partecipazione attiva dei giovani. In collaborazione con il collega Serafini, referente dell’iniziativa, è stato avviato un progetto rivolto ai giovani presso lo Chalet. L’Assessorato di Andrea Giombi ha anche promosso un concorso di idee per il Ponte di San Lorenzo, ottenendo un progetto di grande valore. La partecipazione al Bando Accoglienza regionale ha consentito di organizzare una manifestazione dedicata all’Appennino e al turismo outdoor, mentre si stanno valutando ulteriori bandi accoglienza per il Natale, Carta è Cultura e l’ospitalità nel centro storico, con scadenza al 20 settembre prossimo. «Per quanto riguarda la partecipazione, è stata proposta l’attivazione delle consulte delle associazioni e dei comitati di quartiere, con un regolamento che facilita la partecipazione dei cittadini stranieri e delle associazioni locali», conclude l’assessore Giombi.