Fabriano: oltre un milione di euro per progetti in favore delle scuole e per pendenze pregresse

FABRIANO – Tanti progetti decisi dalla Giunta comunale di Fabriano attraverso la quarta variazione al bilancio dell’anno, stanziando oltre un milione di euro. Tra gli interventi più importanti ci sono i fondi per la riparazione della copertura della scuola materna A. Moro (40.000 euro), la manutenzione delle travi dello stadio Aghetoni (60.000 euro) e la copertura dell’asilo Ciampicali (45.000 euro). Altri fondi sono stati destinati al restyling del Longevity Hub (100.000 euro), alla pianificazione di modifiche alla variante del PRG (40.000 euro) e alla stesura di un piano per migliorare l’efficienza energetica del comune (25.000 euro). Si prevedono anche fondi per il progetto di sicurezza antincendio (60.000 euro), l’acquisto delle quote della società Meccano (12.400 euro), e l’installazione di pannelli solari al Foro Boario (145.000 euro). Ulteriori investimenti sono destinati a migliorare i servizi per gli anziani (65.000 euro), e a coprire i costi di progettazione di vari progetti (100.000 euro). Ci saranno anche nuovi acquisti: un tagliaerba (40.000 euro), panchine per il centro storico (15.000 euro), acquisto nuove attrezzature per mense (15.000), acquisizione area attigua all’area archeologica di Attiggio (5.000), cofinanziamento Unione montana per intervento sulla frazione di Precicchie (5.000). Si interviene per saldare due debiti fuori bilancio. Il primo di circa 33.500 euro per il mancato rimborso dei mutui all’Unione montana dal 2016 e il secondo di circa 24.500 per spese legali. Si trasferiscono 120.000 euro all’Azienda Servizi alla Persona, con cui si sistemano i rapporti ereditati dalle precedenti Amministrazioni e si contribuisce alla riorganizzazione della direzione e delle sue attività, mettendo le basi per la chiusura di un capitolo complesso e gravoso nelle relazioni tra i due enti. Per quanto riguarda il bilancio corrente, invece, la variazione in aumento e in diminuzione delle entrate e delle spese è di circa 260.000 euro. Anche in questo caso vengono garantiti una serie di servizi come le spese di funzionamento e di affitto temporaneo di alcune scuole. Si incamerano le risorse di alcuni bandi che il Comune ha vinto, come quelli sui Servizi digitali integrati (45.000 euro), che consentirà di realizzare la vetrina territoriale virtuale della Città e delle sue eccellenze, sull’accoglienza turistica e per il funzionamento dell’Ufficio informazioni turistiche (IAT), oltre a contributi e sponsorizzazioni da privati e interventi attraverso l’Art bonus. Si interviene, inoltre, su mense, trasporti e cultura, finanziando in quest’ultimo caso la stagione teatrale 2024-2025 del Teatro Gentile di prossima presentazione.

Le dichiarazioni

«La quarta variazione di bilancio del 2024 – dichiara il sindaco di Fabriano Daniela Ghergo – contribuisce in linea con le precedenti e in maniera ancor più cospicua a dare risposte alle esigenze della città. Scuole, asili, impianti sportivi, servizi scolastici, anziani, attività culturali e turistiche, manutenzioni e decoro urbano sono al centro della nostra attenzione. Sistemiamo una questione complessa come quella che ha riguardato l’Azienda dei Servizi alla Persona e investiamo sulla progettazione per implementare il nostro parco progetti secondo un’idea trasformativa della città. Non escludiamo di intervenire nuovamente nei prossimi mesi per finanziare ulteriori interventi a favore della collettività», ha annunciato il Primo cittadino. Secondo l’assessore al Bilancio, Pietro Marcolini, «la variazione si concentra sugli investimenti con un complesso di iniziative che cercano di dare risposte in prospettiva a problematiche manifestatesi di recente, come nel caso del fotovoltaico e della collocazione degli impianti di energia rinnovabile, o ad altre più risalenti come nel caso dell’ASP e del recupero del Longevity Hub. Il quadro per gli Enti locali non è rassicurante, giacché subiamo i tagli alla spesa decisi dall’attuale Governo che per Fabriano equivalgono a circa 120.000 euro annui in meno per quattro anni, quindi circa mezzo milione da qui al 2028. Purtuttavia, con questo assestamento e gli equilibri di bilancio approvati, proseguiamo lungo la strada della stabilizzazione delle finanze dell’ente e del rafforzamento delle sue finalità sociali», ha concluso.