Fabriano: oltre 40milioni di euro di interventi pubblici realizzati o in itinere in due anni di mandato

FABRIANO – Da inizio mandato, due anni, l’Amministrazione comunale di Fabriano ha avviato / appaltato circa 13.400.000 euro di opere, di cui circa 3.200.000 euro – pari a circa il 25% – sono state completate. Sono, inoltre, in iter ulteriori 30.000.000 euro di interventi in fase di progettazione o appalto. Nello specifico, oltre al PalaGuerrieri, sono attualmente in esecuzione 6 interventi più rilevanti: Adeguamento sismico della scuola Marco Polo; Adeguamento sismico della scuola Mazzini; Ristrutturazione del PalaGuerrieri; Realizzazione della rotatoria della Pisana; Riqualificazione urbana di Piazzale 26/09/1997 e dell’immobile dell’anagrafe; Recupero dell’arena-teatro nei pressi dell’Istituto tecnico agrario Vivarelli. “Questi interventi sono in fase differente di completamento, ma entro la fine dell’anno saranno quasi tutti completati o in stato molto avanzato”, si evidenzia dalla nota comunale. L’elenco prosegue con altri 6 interventi in partenza, alcuni già appaltati, altri con in corso le procedure di gara o di affidamento: Sistemazione del tratto in frana della strada di accesso alla frazione di Moscano; Lavori di manutenzione e messa in sicurezza di alcuni tratti di strade comunali; Riparazione del danno dell’edificio sede comunale dell’ufficio anagrafe; Lavori per il consolidamento del versante a monte della frana su Via 24 Maggio; Messa in sicurezza della strada comunale in località Belvedere di Fabriano; Rifacimento del muro in prossimità del parco “A. Merloni” di Albacina. Sono, invece, nella fase di completamento della progettazione o dell’iter amministrativo alcuni degli interventi più importanti finanziati dal sisma 2016 per i quali si conta di arrivare entro l’anno all’avvio delle procedure di gara e per alcuni anche all’affidamento dei lavori alle imprese: Demolizione e ricostruzione Scuola Giovanni Paolo II; Riparazione dei danni e miglioramento sismico del palazzo Chiavelli; Recupero funzionale del Palazzo Molajoli; Costruzione del nuovo edificio scolastico per la scuola di Marischio; Riqualificazione della piazza e delle aree adiacenti del Centro storico di Fabriano; Rigenerazione delle vie intorno alla Chiesa di Sant’Agostino; Recupero storico, funzionale e infrastrutturale del borgo storico di Albacina; Riparazione dai danni del cimitero Santa Maria nel capoluogo. Fuori dall’elenco alcuni interventi bandiera su cui l’Amministrazione comunale di Fabriano intende puntare, come la realizzazione della piazzetta di via Le Povere (il cosiddetto “Capannone del serpente”), l’impianto fotovoltaico sul Foro Boario, la rivisitazione dello spazio antistante la Stazione ferroviaria, in collaborazione con RFI. «Infine, è necessario porre in evidenza come l’Amministrazione comunale stia finalmente arrivando alla conclusione delle pratiche burocratiche per consentire la ripartenza dei lavori sul fiume Giano. Nelle prossime settimane la Giunta approverà il progetto esecutivo della variante che consentirà di completare i lavori della fognatura su piazza Garibaldi, avviando poi una riflessione sul completamento dei lavori dietro il Mercato coperto».

Le dichiarazioni

«La ripartenza di Fabriano è avviata e visibile: i tanti lavori pubblici iniziati testimoniano il grande lavoro svolto dagli uffici comunali e una nuova vitalità che la città sta assumendo insieme ad un nuovo volto, più moderno e funzionale, per una città che vuole ricollocarsi al vertice per efficienza ed attrattività», il commento del sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo. «L’enorme mole di lavori fatti, in attuazione e in corso di appalto, che è qui riassunta – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Vergnetta – non sarebbe stata possibile senza la riorganizzazione dell’Ufficio tecnico e una impegnativa opera di rivisitazione delle procedure e della progettazione di tutti gli interventi ereditati. A questo abbiamo aggiunto nuove progettualità, delineando un parco-interventi molto sfidante, sul quale l’Amministrazione comunale e le competenze della struttura tecnica interna sono quotidianamente impegnate». Infine, il Consigliere con delega alle frazioni Massimo Spreca, «contiamo di far partire prossimamente gli interventi di manutenzione stradale in parecchi tratti dell’estesa viabilità comunale. Numerosi sono stati finora gli interventi nelle frazioni, ma siamo intenzionati a intensificarli da qui in avanti, cercando di dare risposta alle risultanze del monitoraggio che costantemente stiamo portando avanti e alle segnalazioni che arrivano dai cittadini. Ci auguriamo che una situazione di bilancio più flessibile possa consentirci margini di manovra più ampi».