Fabriano: minaccia un gruppo di giovani perché non gli piace la musica, denunciato 34enne

L’uomo è stato denunciato per i reati di minaccia aggravata e porto abusivo di coltello. Non solo, è stato denunciato una seconda volta per l'infrazione di un Dacur di cui era gravato

FABRIANO – La musica non era di suo gradimento e, soprattutto, non ha gradito che il proprietario di un’automobile l’avesse poi chiusa per evitare che rimanesse all’interno. In tutta risposta, un 34enne extracomunitario residente da anni a Fabriano lo ha prima minacciato verbalmente, per poi estrarre un coltello a serramanico, brandendolo in aria e chiedendo che le sue richieste fossero esaudite. L’uomo è stato denunciato per i reati di minaccia aggravata e porto abusivo di coltello. Non solo, visto che i fatti sono avvenuti vicino a un esercizio di somministrazione di cibi e bevande dal quale doveva tenersi distante per un Dacur emesso nel febbraio scorso e valevole per un anno, il 34enne è stato denunciato per l’infrazione al dispositivo.

I fatti

Nello scorso mese di luglio, di pomeriggio, un gruppo di amici trentenni si trovava all’esterno della autovettura di uno di loro, con gli sportelli aperti ed intenti ad ascoltare la musica proveniente dall’impianto montato, nei pressi di un bar cittadino in una piazza del centro storico. Sono stati avvicinati da un loro coetaneo, conosciuto solo per soprannome. Con modi e toni riconducibili ad un probabile stato di abuso alcolico, quest’ultimo è prima entrato in auto senza autorizzazione e poi ha preteso di cambiare la musica diffusa perché questa non era di suo gradimento.

Gli altri hanno provato a farlo desistere senza dalle sue pretese, riuscendo a convincerlo ad uscire dall’abitacolo per parlare un po’. Nel frattempo, il proprietario della autovettura ha spento l’impianto di diffusione sonora e chiuso a chiave l’autovettura. Accortosi di quanto appena avvenuto, l’uomo ha alzato il tono di voce, poi ha avvicinato i giovani con fare minaccioso. Infine, ha estratto dalla tasca un coltello a serramanico che ha iniziato a far roteare davanti ai loro volti come monito di quello che sarebbe potuto succedere se non avessero dato seguito alle sue richieste. Fortunatamente, il gruppo è riuscito a calmarlo e il loro coetaneo si è allontanato.

A questo punto è stata contattata la polizia di Fabriano che, raccolto le testimonianze, ha iniziato a indagare, con l’ausilio anche dei filmati di videosorveglianza degli impianti privati presenti nella zona. È stato così individuato l’autore dei fatti, si tratta di un 34enne extracomunitario residente da alcuni anni a Fabriano, non nuovo a problemi con la giustizia sempre per reati contro la persona. È stato denunciato in stato di libertà alla Autorità Giudiziaria per i reati di minaccia aggravata e porto abusivo di coltello.

Inoltre, visto che i fatti sono avvenuti nelle immediate vicinanze di un esercizio di somministrazione di cibi e bevande dal quale il 34enne doveva tenersi distante per un Dacur disposto nel febbraio scorso della durata di un anno, è stato denunciato una seconda volta per l’infrazione del dispositivo che comporta la pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 8mila a 20mila euro.