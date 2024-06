Fabriano: ha un incidente stradale e si scopre che aveva un tasso alcolemico 3 volte superiore al consentito

FABRIANO – Ha un incidente stradale con per fortuna nessuna grave conseguenza fisica. Ma al test dell’etilometro risulta positivo per oltre 1.6 di concentrazione di alcol nel sangue, più di tre volte il limite massimo consentito per legge. Denunciato per guida in stato di ebbrezza. Inoltre, una multa da 543 euro a una 20enne con un tasso alcolemico alla guida di poco superiore al limite. Infine, una segnalazione per possesso di oltre un grammo di hashish a carico di un 30enne. Questi i principali esiti dei controlli potenziati da parte dei carabinieri della Compagnia di Fabriano nel corso dell’ultimo fine settimana nel territorio di competenza, in raccordo con le varie Stazioni. Un’attività di servizio coordinato ed integrato del comprensorio che si è attuato con numerose pattuglie che, in orari serali e notturni, hanno istituito posti di controllo lungo le principali arterie cittadine e non solo. Per quel che riguarda, invece, i luoghi di maggior aggregazione giovanile, si sono attuati anche servizi con militari in divisa e borghese. Il tutto per garantire la sicurezza dei residenti, con particolare riferimento alla prevenzione dei furti in appartamento. Ma non solo i furti, anche il fattivo contrasto a qualsiasi tipologia di reato, a partire dal consumo e dallo spaccio di sostanze stupefacenti, facendo, infine, aumentare anche la percezione di sicurezza.

I controlli

I militari del nucleo Radiomobile della Compagnia di Fabriano hanno effettuato alcuni controlli mirati nei pressi del parco Regina Margherita. In questa occasione è stato multata per 543 euro, una 20enne fabrianese sorpresa alla guida con un tasso alcolemico pari a 0.7. In più, le è stata ritirata la patente di guida e l’auto affidata a persona di fiducia. Subito dopo, i carabinieri hanno controllato un nordafricano regolare 30enne residente a Fabriano mentre era a piedi sempre nei pressi del Parco. Perquisito, i militari in una tasca gli hanno trovato poco più di un grammo di hashish. Il 30enne è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Infine, a Serra San Quirico, i carabinieri sono intervenuti per effettuare i rilievi per un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto, senza gravi conseguenze per i due rispettivi automobilisti. Entrambi sono stati sottoposti all’esame dell’etilometro: uno negativo, mentre il secondo è risultato positivo, con un tasso alcolemico oltre 1.6. Il giovane è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, gli è stata ritirata la patente e sequestrata l’automobile.