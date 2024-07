Fabriano: gravato da Dacur è stato trovato vicino a un bar, rischia il carcere e una forte multa

FABRIANO – Non ha rispettato il Dacur di cui era gravato e i carabinieri della compagnia di Fabriano lo trovano nei pressi di un bar di periferia. Ora rischia la reclusione e una multa che potrebbe arrivare anche a 24mila euro. Denunciata un’altra persona per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. Questi gli esiti dei controlli a tappeto messi in piedi dai carabinieri della compagnia di Fabriano e dalle Stazioni presenti nei Comuni di competenza, il tutto per prevenire i furti in appartamento considerata la stagione estiva, l’abuso dell’alcol alla guida, il contrasto al fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti e le eventuali truffe con la tecnica dello specchietto e non solo. Impegnate molte pattuglie con istituzioni di posti di controllo lungo le principali arterie cittadine e non solo. Carabinieri in borghese e in divisa nei luoghi di maggior frequentazione giovanile.

I risultati

I carabinieri della Compagnia di Fabriano, agli ordini del maggiore Mirco Marcucci, hanno dato molta attenzione ai controlli in tutto il territorio comunale, frazioni comprese. Nei pressi di un bar periferico, i militari hanno intercettato, sabato scorso, di pomeriggio, un 20enne nato in Est Europa, residente a Fabriano. Il giovane è stato identificato e, a seguito di approfonditi accertamenti, è emerso che era gravato da un Dacur e che, quindi, non poteva stazionare nei pressi del pubblico esercizio in questione. Il tutto è stato segnalato all’Autorità giudiziaria che ora dovrà decidere gli eventuali aggravamenti a suo carico. Il 20enne rischia una reclusione da uno a 3 anni e una multa da 10 a 24mila euro. Sempre nel corso dello scorso fine settimana, sono stati istituiti molti posti di controllo lungo le principali strade cittadine. Controllate una ottantina di automobili. In particolare, un 30enne nato in Est Europa e residente a Fabriano, è stato sottoposto all’alcol test, risultato negativo. I carabinieri lo hanno invitato a sottoporsi agli esami di primo livello al Pronto soccorso dell’ospedale Engles Profili. Il 30enne ha accettato. I risultati hanno evidenziato la positività alla cocaina. È stato, quindi, denunciato per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti.