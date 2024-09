Fabriano: finisce la relazione amorosa e iniziano i bigliettini e la scritta sull’auto, una denuncia

FABRIANO – Una relazione conclusa, apparentemente per decisione dell’uomo. E la donna che non si rassegna e questo stato di fatto e inizia a molestare l’ex fidanzato. La fine della relazione finisce con una denuncia. È accaduto a Fabriano. Protagonisti un uomo di 50 anni e una donna di 60 anni. Dopo un periodo in cui i due hanno stretto una relazione, questa viene interrotta dall’uomo. Sembrava tutto finito. E invece, no. Infatti, la donna avrebbe iniziato a scrivere una serie di bigliettini con frasi non certo positive sull’ex fidanzato. E questi biglietti erano lasciati nei luoghi frequentati dall’uomo. Quindi, leggibili da tutti. Il 50enne ha provato a far finta di nulla, sperando che il tutto potesse finire entro breve tempo. Ancora una volta, si era sbagliato. Infatti, la 60enne, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Fabriano, diretti dal maggiore Mirco Marcucci, avrebbe scritto sulla fiancata dell’automobile dell’uomo, con un pennarello, le parole: “Sei un porco”. A questo punto, l’ex fidanzato si è rivolto ai militari, recandosi in caserma a Fabriano e sporgendo denuncia. I carabinieri, a seguito dell’attività investigativa, hanno denunciato la donna che ora dovrà rispondere di diffamazione e molestie.

I controlli

Per quel che riguarda il servizio di controllo del territorio di Fabriano e del comprensorio, effettuato come di consueto dai carabinieri della Compagnia cittadina e dai militari delle Stazioni competenti, da segnalare la denuncia a carico di un 30enne di Fabriano per guida in stato di ebbrezza, con in aggiunta il ritiro della patente di guida. Questo perché il fabrianese, la scorsa settimana, aveva avuto un incidente in via Dante. I militari giunti sul posto hanno invitato il 30enne a sottoporsi agli esami di primo e secondo livello presso il Pronto soccorso dell’ospedale cittadino. I cui esiti sono arrivati in questi giorni ed hanno evidenziato la presenza di 2 grammi per litro di alcol nel sangue del 30enne.