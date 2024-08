Fabriano: dopo la denuncia, l’Avviso Orale per uno degli autori del pestaggio dello scorso luglio

FABRIANO – Il questore di Ancona Cesare Capocasa ha firmato un Avviso Orale nei confronti di un 40enne operaio cittadino comunitario, residente da anni a Fabriano, segnalato alla Autorità Giudiziaria per violenza privata, minaccia e lesioni. L’uomo, insieme ad altre tre persone, è stato identificato dalla polizia a seguito di quanto accaduto e denunciato nel luglio scorso, quando un 35enne extracomunitario è stato picchiato senza un apparente motivo. L’Avviso Orale del questore, in questi casi, è propedeutico, nel caso di una mancata inversione di tendenza, anche all’applicazione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza da parte del Tribunale – Misure di Prevenzione. Nel caso di specie, la misura dà il via, altresì, ad un monitoraggio della posizione che potrà anche determinare l’espulsione dal territorio nazionale per motivi di sicurezza pubblica.

I fatti

Un pomeriggio di un fine settimana del luglio scorso, il 35enne extracomunitario, residente da diversi anni a Fabriano, mentre passeggiava in centro storico è stato affiancato da una autovettura con a bordo quattro uomini. I quali, dopo aver scambiato qualche battuta con il 35enne, lo invitavano a salire in auto per fare un giro e bere una birra. Dopo qualche titubanza, l’uomo ha accettato. È stato fatto salire in auto e fatto sedere al centro del sedile posteriore. Dopo pochissimi metri, i 4 uomini hanno iniziato a colpirlo con pugni e schiaffi, urlando ripetutamente frasi nella loro lingua madre. Un pestaggio durato circa 20 minuti. Quindi, il 35enne è stato fatto scendere nei pressi dei giardini Regina Margherita. Il ferito si è diretto al Commissariato di Fabriano per raccontare l’accaduto. Dopo, gli stessi agenti lo hanno accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Engles Profili dove è stato medicato per un trauma cranico, ecchimosi varie al volto e la rottura di un dente, con prognosi iniziale di 10 giorni salvo complicazioni.

Nel frattempo, a seguito della presentazione della querela, gli agenti di polizia hanno avviato le indagini. Grazie ai filmati di videosorveglianza pubblici e privati, sono stati identificati e denunciati alla Autorità giudiziaria per i reati di lesioni volontarie e violenza privata. Dei quattro, tutti operai fabrianesi comunitari da tempo residenti in città, uno, un 40enne, risultava essere stato destinatario, negli anni, di denunce soprattutto per reati contro la persona. Proprio questi è stato raggiunto, la scorsa settimana, dal provvedimento di prevenzione dell’Avviso Orale del Questore Capocasa.