Fabriano, controlli a tappeto dei carabinieri: due denunce e un’automobile rubata ritrovata

FABRIANO – Due denunce e il ritrovamento di un’automobile rubata. Sono questi gli esiti dei controlli a tappeto messi in piedi dai carabinieri della compagnia di Fabriano e dalle Stazioni presenti nei Comuni di competenza, il tutto per prevenire i furti in appartamento considerata la stagione estiva, l’abuso dell’alcol alla guida, il contrasto al fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti e le eventuali truffe con la tecnica dello specchietto e non solo. Impegnate molte pattuglie con istituzioni di posti di controllo lungo le principali arterie cittadine e non solo. Carabinieri in borghese e in divisa nei luoghi di maggior frequentazione giovanile. Si parte dal furto dell’automobile risolto in poche ore dai militari che, allertati dal proprietario della vettura, hanno ritrovato il veicolo abbandonato in un parcheggio vicino ai giardini pubblici Regina Margherita di Fabriano, a distanza di sole quattro ore dalla segnalazione. Vi era qualche danno alla carrozzeria e ora le indagini proseguono per risalire al responsabile del furto.

Le denunce

Sempre nel corso del fine settimana appena concluso, i carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno istituito numerosi posti di controllo. In uno di questi, lungo una strada di periferia, i militari hanno fermato un’auto, non di proprietà, guidata da un 40enne fabrianese. Sottoposto al test dell’etilometro, l’uomo è risultato positivo, oltre 2 grammi per litro, circa quattro volte il limite massimo consentito per legge. È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, ritirata la patente di guida e l’auto riconsegnata al proprietario. Infine, all’uscita di Fabriano Est della SS 76, è stato fermato un giovane 20enne nordafricano, residente in un comune limitrofo, a bordo della propria auto. Dai controlli è emerso che lo stesso era gravato da un Foglio di via obbligatorio di 3 anni dal territorio del comune di Fabriano. Per questo è stato denunciato per inosservanza del Foglio di via obbligatorio. Ora rischia la reclusione da 6 a 18 mesi e una multa fino a 10mila euro.