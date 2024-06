Fabriano: consegnati ufficialmente i lavori per la rotatoria di piazzale Matteotti

FABRIANO – Consegnati ufficialmente oggi, giovedì 13 giugno, i lavori all’impresa che inizierà la cantierizzazione per la realizzazione della rotatoria di piazzale Matteotti a Fabriano che consentirà una maggiore fluidità di traffico nell’incrocio più critico della città con l’eliminazione dei semafori e un sostanziale miglioramento dell’accesso al centro e dell’innesto con la principale direttiva di ingresso in città. I lavori procederanno per fasi e partiranno ad iniziare dalla parte superiore dei giardini della Pisana, con una necessaria modifica temporanea e marginale alla circolazione stradale. Infatti, come da ordinanza della polizia locale, sarà inibito l’accesso diretto da viale Stelluti Scala a via Cavour (fronte bar dello sport), che verrà rimodulato passando per piazzale Matteotti. Il cronoprogramma dell’intervento prevede una durata di esecuzione di circa 60 giorni, ciò significa che al riavvio delle scuole la circolazione sarà definitivamente modificata con la nuova rotatoria.

«Siamo finalmente in dirittura d’arrivo – dichiara il Sindaco Daniela Ghergo – per l’inizio dei lavori di un’opera stradale che avrà risvolti positivi sul traffico e sulle attuali soglie di inquinamento date dalla sosta dei veicoli ai semafori, e che riqualificherà anche un punto nevralgico della viabilità cittadina. Sarà il primo intervento sull’asse di viale Stelluti Scala, su cui si trovano collocati sia l’ospedale Profili che la stazione ferroviaria, che saranno successivamente oggetto di altre azioni migliorative della viabilità».

Secondo l’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Vergnetta “questo intervento comporterà necessariamente una riflessione anche sull’incrocio dell’ospedale (viale Stelluti Scala, via Campo Sportivo, via Marconi) con una proposta che è già in fase di studio e che verrà sperimentata prima dell’apertura della nuova rotatoria in modo da rendere più omogeneo il funzionamento dell’intera via. L’intero processo di aggiornamento della circolazione di questo tratto cruciale di città si completerà’ anche con la riprogettazione della viabilità sul fronte stazione ferroviaria per la quale è in corso un dialogo ormai avanzato con RFI per giungere ad una soluzione di migliore fruibilità del fabbricato viaggiatori e in parallelo della viabilità adiacente. Nei prossimi mesi prenderà corpo un disegno organico di tutta la viabilità di viale Stelluti Scala dalla Stazione alla connessione con via Dante che garantirà un miglioramento generale della viabilità», conclude.