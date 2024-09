Fabriano, Castelli scrive a Sorci: «Mi attiverò per colmare il vuoto normativo»

Le sollecitazioni del consigliere comunale ed ex sindaco di Fabriano riguardanti l’esenzione IMU e sulle tariffe delle utenze idriche per i cittadini che devono momentaneamente traslocare per lavori di ricostruzione nel loro condominio

ROMA – «Faremo presenti al MEF e le ‘anomalie’ segnalate dal consigliere Roberto Sorci. Per evitare sperequazioni serve norma di legge». A dirlo il Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli, in risposta alle sollecitazioni pervenute da Roberto Sorci, consigliere comunale ed ex sindaco di Fabriano, riguardanti l’esenzione IMU e sulle tariffe delle utenze idriche per i cittadini che devono momentaneamente traslocare per lavori di ricostruzione nel loro condominio. Come precisa Castelli: «L’attuale quadro normativo prevede l’esenzione IMU solo per gli immobili destinatari di ordinanze di sgombero adottate entro il 31 dicembre 2018, come stabilito dall’articolo 48, comma 16 della legge sul sisma. L’estensione di tali esenzioni richiederebbe quindi un intervento legislativo di rango primario».

In ogni caso, per quanto riguarda l’IMU, dichiara il Commissario: «Intendo avviare un confronto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), a partire dal sottosegretario Albano, per risolvere le criticità esposte. Allo stato attuale, l’Amministrazione Comunale potrebbe, in linea di principio, applicare la riduzione ordinaria della base imponibile IMU al 50%, come previsto dalla legge n. 160 del 27 dicembre 2019, qualora ne ricorrano i presupposti». Per quanto riguarda invece la questione delle tariffe delle utenze relative al servizio idrico, Castelli ha dichiarato «l’impegno a verificare la situazione con le società di gestione dei servizi operanti nel cratere sismico, al fine di avviare un percorso volto a eliminare le anomalie segnalate».