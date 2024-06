Maiolati Spontini in lutto per Patrizia, stroncata dalla malattia a 62 anni

MAIOLATI SPONTINI – Lutto nel capoluogo e a Moie per la scomparsa di Patrizia Ricci, 62 anni, dipendente amministrativa dell’Istituto comprensivo “Carlo Urbani” di Moie e molto conosciuta. Patrizia si è spenta lunedì 10 nella sua abitazione a Maiolati Spontini capoluogo, a causa di una terribile malattia scoperta da pochi mesi, ma che non le ha lasciato scampo. Lascia nel dolore il marito Gianpiero Ruggeri, cantante lirico, musicista, insegnante di musica in una scuola media inferiore di Fabriano, direttore dell’Orchestra di Fiati “Insieme per gli altri” e, nella tornata elettorale del maggio 2019, nelle fila del Movimento5stelle per il candidato sindaco Leonardo Guerro con una lunga esperienza come consigliere comunale (2014-2019 e 2019-2022).



Piangono la cara Patrizia i figli Simone e Maria Sophia con Luca, la mamma Elvira, il fratello Walter e il nipotino Alessandro, i parenti e tutto l’istituto comprensivo Carlo Urbani. Proprio la dirigente scolastica Linda Rosa Marcovecchio insieme ai docenti e ai collaboratori ha voluto dedicarle un commosso saluto pubblicato sul sito della Scuola e sui canali social: «Sei andata via in silenzio, cara Patrizia Ricci, senza darci il tempo di capire che il tuo posto, nel tuo ufficio, sarebbe rimasto vuoto e che non avremmo più avuto il privilegio di vedere il tuo rassicurante sorriso, di ascoltare il suono pacato della tua voce. Le lacrime di coloro che ti hanno voluto bene, che ti hanno apprezzato, sgorgano dagli animi addolorati, pensandoti felice ed in cammino lungo i sentieri fioriti del cielo. Guardaci da lassù, Patrizia, mentre godi della luce eterna», così la Dirigente Scolastica, la DSGA, il personale docente e non docente hanno voluto dimostrare la loro vicinanza al marito, ai figli e a tutti i familiari.

Vicinanza che arriva anche da Leonardo Guerro e da tutti gli iscritti del Movimento5Stelle di Maiolati Spontini. «Abbiamo imparato a conoscere Patrizia in questi anni di lavoro insieme a suo marito Gianpiero – dice – lei era una militante molto attiva e conserveremo nel nostro cuore accanto al suo ricordo, anche il suo grande amore per la natura, la gentilezza e la generosità». Di Patrizia Ricci colpivano il sorriso rassicurante, la gentilezza e la generosità. Amante della natura, delle lunghe passeggiate e dei trekking, condivideva con il marito eventi di solidarietà in musica. Lei e Gianpiero organizzavano concerti benefici nelle zone del terremoto, in particolare a Montemonaco, e il ricavato delle loro belle iniziative andava a sostegno delle aziende danneggiate dal sisma. Tanta la commozione sui social.



La salma è stata composta alla camera mortuaria dell’ospedale di Cupramontana. Oggi pomeriggio dalle ore 15 sarà aperta la camera ardente. I funerali saranno celebrati domani (mercoledì 12 giugno) alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Maiolati Spontini, poi al termine della cerimonia funebre il feretro muoverà verso il tempio crematorio.