Fabriano: a piedi nel centro storico, i carabinieri gli trovano droga nelle tasche. Segnalato

FABRIANO – Una denuncia per essersi rifiutata di sottoporsi a qualsiasi accertamento per attestare la propria eventuale alterazione psicofisica e una segnalazione come assuntore di sostanze stupefacenti. Sono questi i risultati più significativi del servizio di controllo del territorio messo in atto dai carabinieri della Compagnia di Fabriano, agli ordini del maggiore Mirco Marcucci, e dalle Stazioni presenti nei Comuni di competenza, il tutto per prevenire i furti in appartamento, l’abuso dell’alcol alla guida, il contrasto al fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. Impegnate molte pattuglie con istituzioni di posti di controllo lungo le principali arterie cittadine e non solo.

I controlli

I risultati maggiori sono stati ottenuti a Fabriano dai carabinieri del nucleo Radiomobile che, nei giorni scorsi, hanno dedicato particolare attenzione, durante le ore serali e notturne, al controllo del territorio cittadino. Nei pressi della stazione ferroviaria è stata fermata un’automobile condotta da una 30enne fabrianese secondo i militari in evidente stato di alterazione psicofisica. Dopo essere stata identificata, i carabinieri avrebbero voluto sottoporla all’etilometro ed eventualmente a esami più approfonditi. Ma è stato netto il ‘no’ da parte della 30enne. Per questo motivo è stata denunciata, le è stata ritirata la patente di guida e l’automobile è stata posta sotto sequestro.

Sempre nei giorni scorsi, infine, un 20enne dell’Est-Europa residente a Fabriano stava passeggiando per le vie del centro storico cittadino quando ha scorto la pattuglia dei carabinieri. Ha improvvisamente accelerato il passo, tentando di imboccare un vicolo secondario. Atteggiamento che non è sfuggito ai militari che lo hanno fermato e identificato. Considerato il nervosismo del 20enne, si è proceduto a una perquisizione personale. Nelle tasche degli indumenti che il giovane indossava, i militari hanno rinvenuto meno di un grammo di hashish, oltre tre grammi di Mdma e meno di un grammo di Tusi, un particolare tipo di stupefacente sintetico. Considerate le quantità, il 20enne è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.