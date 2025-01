Fabriano: inseguimento in centro storico, multe per oltre 6mila euro

FABRIANO – Hanno degli incidenti e scappano, individuati dalla polizia locale di Fabriano che ha rilevato un aumento significativo di episodi di fuga da parte di conducenti coinvolti in incidenti stradali. Solo nei mesi di ottobre e novembre sono stati registrati quattro casi, due dei quali con feriti.

Lo scorso mese di novembre, un veicolo ha urtato due automobili in sosta allontanandosi senza fermarsi. Allertati dalla centrale operativa, gli agenti della Polizia locale, agli ordini del comandate Cataldo Strippoli, sono intervenuti sul luogo dell’incidente. Durante i rilievi, sono stati raccolti frammenti riconducibili al veicolo fuggito, dettaglio che ha permesso di risalire al modello dell’auto. Grazie alla rete di videosorveglianza cittadina, dotata di dodici varchi con lettura automatica delle targhe, gli agenti hanno individuato un veicolo con danni compatibili con l’incidente. In meno di 48 ore, il proprietario del mezzo è stato convocato presso gli uffici della Polizia locale. Dopo un iniziale tentativo di negare i fatti, l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità, giustificando la fuga con una presunta sottovalutazione della gravità dell’accaduto. La Polizia Locale ha applicato le sanzioni previste dal Codice della Strada, che prevedono multe fino a 1.208 euro, oltre alla possibile sospensione della patente. Nei casi in cui la fuga provochi danni alle persone, le conseguenze possono essere anche di natura penale, con pene che vanno da sei mesi a tre anni di reclusione.

Le indagini

Sabato pomeriggio, 28 dicembre, un altro intervento della Polizia locale ha risolto in caso simile. Durante l’attività di pattugliamento, gli agenti hanno notato un veicolo in condizioni di evidente degrado: la carrozzeria era danneggiata, il mezzo emetteva fumo nero dallo scarico e non rispettava le norme di sicurezza. Quando gli agenti hanno tentato di fermare il veicolo, il conducente ha iniziato la fuga tra le vie del centro storico, percorrendo a forte velocità via Gentile, via Corridoni, via Ramelli e via Marconi. Al termine dell’inseguimento, gli agenti sono riusciti a bloccare il mezzo in sicurezza, evitando ulteriori rischi per i cittadini.

Dai controlli è emerso che il conducente, di nazionalità nigeriana, non aveva mai conseguito la patente di guida. Inoltre, il veicolo era sprovvisto di assicurazione e revisione periodica. Sono state elevate sanzioni per un totale di oltre 6.000 euro, comprendenti la guida senza patente, la mancata assicurazione e la mancata revisione. Qualora il proprietario non regolarizzi la situazione entro 60 giorni, il veicolo sarà confiscato. Inoltre, il conducente non potrà guidare fino al conseguimento della patente, pena ulteriori provvedimenti legali. «Desidero esprimere il mio apprezzamento per il lavoro della Polizia locale, impegnata a garantire il rispetto delle regole della circolazione anche grazie a strumenti tecnologici come le numerose videocamere presenti in città a supporto del controllo del territorio. Fabriano deve essere una città sicura per tutti i suoi cittadini, e continueremo a investire in tecnologia per raggiungere questo obiettivo», il commento della sindaca di Fabriano, Daniela Ghergo.