Jesi, il calcio cittadino saluta l’ex mister Roberto Pazienza

JESI – Sport cittadino in lutto per la notizia della scomparsa di Roberto Pazienza, 80 anni, ex giocatore di calcio e allenatore della Jesina calcio negli anni ’80. Originario della capitale, si era trasferito a Jesi molti anni fa, militando nella squadra cittadina e lasciando il segno nella memoria di tantissimi tifosi e giocatori. Pazienza si è spento ieri.

Dal 1963 al 1967 ha giocato nella Associazione Sportiva Jesi con il ruolo di centrocampista. La sua figura è descritta nel libro di vecchie glorie “90 anni da Leoncelli” di Michele Grilli (che ringraziamo per la gentile concessione delle foto) in cui si descrive la sua carriera agonistica con la maglia della Jesina: 130 presenze e 1 gol nella stagione 1963/64 e 1967/68. Gol leggendari e spettacolari, come quelli segnati nello storico match tra Jesina e Ancona disputato allo stadio Dorico, in cui Pazienza segnò due reti chiudendo la partita con un 4 a 3 per i leoncelli. Una supremazia che permise alla Jesina di vincere la serie D, passando alla promozione in serie C.

Ha voluto ricordare la società Jesina Aurora nella sua pagina Facebook oggi listata a lutto ha voluto ricordare Roberto come «storico mister e responsabile dell’Aurora Calcio Jesi negli indimenticabili anni ’80 – si legge – Roberto sarà per sempre nel cuore di chi come noi ha avuto la fortuna di conoscerlo». Pazienza lascia la moglie Tamara Statuti e la figlia Susanna, oltre a parenti e amici. La camera ardente è stata allestita presso la Casa funeraria Santarelli di Monsano, si potranno fare visite fino a sabato alle 10,30, poi il feretro muoverà verso il cimitero di Jesi per la tumulazione.