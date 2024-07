Crescita a due cifre per i visitatori nelle strutture museali di Fabriano

FABRIANO – Grande successo di presenze per i poli culturali di Fabriano nel primo semestre dell’anno. Il Museo della Carta e della Filigrana, che si conferma la principale attrazione culturale della città, ha registrato una crescita significativa nelle presenze dei visitatori, +33% di visitatori rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, passando da 23.820 visitatori nel 2023 a 31.722 nel 2024, con un incremento di 7.902 ingressi. Anche i laboratori del museo hanno visto una partecipazione crescente, con un totale di 11.877 presenze nel 2024 rispetto agli 8.506 del 2023, segnando un aumento del 40%, pari a 3.371 presenze in più. Numeri molto positivi sono stati registrati anche dalla Pinacoteca Bruno Molajoli, che ha visto un incremento del 70% nelle presenze, passando da 4.655 visitatori nel 2023 a 7.926 nel 2024, con un aumento di 3.271 presenze. In questo contesto si inserisce il progetto “1000 Passi” che verrà presentato nei prossimi giorni, ideato per invitare i turisti a passeggiare in centro per scoprire le tante bellezze e le peculiarità culturali che Fabriano ha da offrire. Il percorso si snoda attraverso il centro della città, partendo dal Museo della Carta e della Filigrana e includendo punti di interesse storico, culturale e artistico. Anche i primi due appuntamenti dell’iniziativa “Notte nei Musei” sono stati molto partecipati, registrando il sold out. Gli eventi di questa edizione presentano molte novità, tra cui l’introduzione della visita alla biblioteca, la possibilità di visitare il sito archeologico di Tuficum ad Albacina e gli scavi di Attidium.

La dichiarazione

«Lo straordinario successo di presenze di turisti e visitatori al Museo della Carta e negli altri poli culturali della città – dichiara il sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo – dimostra il grande potenziale della nostra città in termini di attrattività. Stiamo facendo un grande lavoro per valorizzare e promuovere le tante eccellenze culturali e artistiche di Fabriano, che ne è ricca e che rappresentano un volano turistico importante, tanto che il Museo della Carta viaggia su numeri che lo rendono il terzo museo più apprezzato della regione, dopo il Palazzo Ducale di Urbino e Casa Leopardi a Recanati. Ma i turisti rimangono incantati anche dai tanti tesori di altissimo valore artistico e dalle opere di pregio che scoprono in città. A dimostrazione di come l’immagine di Fabriano nel mondo, se adeguatamente promossa, anche attraverso la visibilità della rete delle Città Creative Unesco, abbia ritorni di grande successo in termini di presenze turistiche e di valorizzazione del nostro ricchissimo patrimonio culturale», conclude.