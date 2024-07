Fabriano, le nomine del vescovo Francesco Massara all’insegna dell’unità

FABRIANO – Il vescovo della diocesi Fabriano-Camerino, mons. Francesco Massara, annuncia a tutti i fedeli alcune nomine concordate con i diretti interessati.

«Le decisioni pastorali, come trasferimenti e nomine, non sono mai facili e sono influenzate da vari fattori. Tra questi, l’età dei presbiteri, il tempo di permanenza in una determinata parrocchia, la necessità di riorganizzare il ministero presbiterale, specialmente quando si tratta di servire più parrocchie, e la progettazione di nuove metodologie pastorali. Queste nuove metodologie sono sempre più necessarie per favorire la collaborazione tra comunità, specialmente all’interno delle stesse vicarie. Ogni provvedimento è stato preso con riflessione e preghiera, dove ho chiesto al Signore di illuminare il mio cuore per un discernimento saggio e profetico e dopo un confronto personale con i singoli sacerdoti interessati, che hanno condiviso le scelte da me proposte», evidenzia Massara.

Considerata l’età avanzata di preti, e il numero di fedeli, sono state unite più parrocchie, che giuridicamente rimarranno tali, sotto un unico parroco e più collaboratori. «In queste prospettive, gli ultimi trasferimenti e nomine mirano a stimolare la collaborazione e offrire ai presbiteri nuove prospettive per una rinnovata creatività pastorale. Invito i presbiteri trasferiti a darsi tempo per ascoltare le nuove realtà e avere pazienza con le persone. È importante valorizzare il bene già presente, seminato dai nostri predecessori, per comprendere con umiltà cosa deve essere ancora stimolato e fatto crescere. Ringrazio i presbiteri diocesani e religiosi che si rendono disponibili con generosità ai trasferimenti, per il bene fatto nelle comunità che lasciano. Ringrazio le comunità e ciascun fedele per l’accoglienza cordiale, la collaborazione e l’impegno con cui accoglieranno i nuovi ministri. È fondamentale che, quando si lascia una parrocchia, si pensi a ciò che troverà il successore, favorendo un passaggio non traumatizzante, ma fruttuoso, senza incentivare “nostalgie e pellegrinaggi”. La parrocchia non è mai proprietà del parroco; il sacerdote è chiamato a servire nella carità. L’obbedienza alle norme giuridiche della Chiesa e alle direttive del Vescovo favorisce la comunione. Un altro segno di comunione è la collaborazione con gli altri presbiteri della Vicaria, per trovare spazi di collaborazione e impegni comuni, seguendo le linee di pastorale diocesana condivisa», conclude il vescovo Massara che ringrazia i sacerdoti anziani, «che lasciano l’incarico dopo una vita dedicata al ministero pastorale», i laici che ricoprono incarichi presso gli uffici di Curia, «ai quali chiedo di essere prudenti e onesti nel prestare aiuto ai Pastori come esperti e consiglieri, per il bene della Chiesa e della comunità diocesana», e augura ai nuovi parroci, vicari parrocchiali e a tutto il Presbiterio diocesano e alle rispettive comunità «un buon lavoro pastorale nella vigna del Signore e assicuro a tutti la mia Benedizione e la mia paterna preghiera».

Le nomine

Don Umberto Rotili diventa Parroco di S. Facondino in Sassoferrato e Parroco di S. Pietro in Sassoferrato dall’8 settembre prossimo, responsabile Unità pastorale della Città di Sassoferrato Vicario Foraneo della Vicaria di Sassoferrato; Don Ruben Bisognin Parroco della Concattedrale di Matelica e Parroco della Parrocchia Regina Pacis in Matelica, Responsabile Unità Pastorale della Città di Matelica; Don Lorenzo Paglioni, Parroco emerito Concattedrale di Matelica; Padre Alfred Matinolgou Roland, Vicario Parrocchiale Parrocchia Regina Pacis Matelica; Padre Jean Claud Moukala, Vicario Parrocchiale Concattedrale di Matelica; Don Alberto Rossolini Parroco della Misericordia di Fabriano e Vicario Foraneo della Vicaria di Fabriano; Don Francesco Olivieri Vicario Parrocchiale Parrocchia della Misericordia di Fabriano e Assistente Azione Cattolica diocesana e Cancelliere della Curia Vescovile dal primo gennaio 2025; Fr. Lorenzo Del Bene, Assistente Ecclesiastico Scout-Fabriano II; Fr. Carlo Benigni, Vice-Assistente Ecclesiastico Scout-Fabriano II; Don Fredy Lara, Vice-Assistente Ecclesiastico Azione Cattolica diocesana; Laura Barbacci Delegata “ad nutum Episcopi” Ufficio Beni Culturali e Museo diocesano; Martina Cerioni, Delegata “ad nutum Episcopi” per Archivio e Biblioteca diocesana.