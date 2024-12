A Natale e Capodanno impennata di richieste per cibo da asporto. Bene anche le prenotazioni nei ristoranti

Ristoranti sold out per Natale. Cresce anche il menù da asporto. Sulla tavola delle feste vince la tradizione

Per Natale e Capodanno «nei ristoranti stiamo vedendo richieste del 5% superiori rispetto all’anno scorso». A dirlo è Massimiliano Polacco, direttore Confcommercio Marche. In vista delle festività fioccano nei ristoranti le prenotazioni per il pranzo di Natale e il cenone di San Silvestro e moltissimi locali sono già sold out da tempo. Polacco traccia un bilancio positivo evidenziando una richiesta crescente dei menù legati alla tradizione.

Ma la novità del Natale 2024 è rappresentata dall’incremento delle prenotazioni di pranzi e cenoni da asporto, spiega il direttore di Confcommercio Marche. Anche in questo caso la scelta dei marchigiani va ai piatti della tradizione, come cappelletti in brodo, vincisgrassi, cappone arrosto, fritto all’ascolana, solo per citare alcuni esempi.

«La richiesta di asporto di menù tradizionali è molto alta quest’anno – dice Polacco – soprattutto per quanto riguarda i prodotti di qualità». Anche chi decide di trascorrere le feste a casa opta per il menù del ristorante che permette di gustare i piatti della tradizione, senza doversi mettere ai fornelli. «La ristorazione si conferma come un importante presidio della tradizione del territorio» aggiunge Polacco, evidenziando anche il grande lavoro svolto dalle pasticcerie e dai panificatori che stanno registrando un incremento di richieste per panettoni e torroni artigianali.

Massimiliano Polacco, direttore Confcommercio Marche Lo chef Elis Marchetti Marcello Nicolini, ristorante da Marcello

Pranzo di Natale «sold out già da novembre» spiega lo chef Elis Marchetti, mentre per il cenone di San Silvestro le ultime prenotazioni arriveranno last minute perché come spiega «c’è ancora una proiezione più legata al Natale che al cenone di fine anno». A tavola regna la tradizione per quanto riguarda il menù di Natale, conferma lo chef del ristorante Elis Marchetti Villa Amalia di Falconara Marittima. Per il cenone di San Silvestro Marchetti punta più sulla ricercatezza e sui piatti gourmet.

La clientela arriva un po’ da tutte le Marche per il pranzo del 25 dicembre, mentre per l’ultimo dell’anno «ci sono alcune prenotazioni anche di turisti dal Nord Italia che ne approfittano per un weekend lungo» conclude. La magia della Baia di Portonovo attrae marchigiani e turisti anche a Capodanno: «Si conferma anche quest’anno si conferma la tradizione del pranzo di Capodanno a Portonovo – dice Marcello Nicolini del ristorante Marcello di Portonovo – Il primo dell’anno siamo pieni per pranzo, abbiamo ancora qualche posto per il pranzo dell’Epifania».

Nicolini spiega che per Capodanno e l’Epifania, oltre a una clientela proveniente da diverse zone delle Marche, è atteso anche l’arrivo di turisti che ne approfittano per una breve vacanza o che arrivano sul territorio per far visita a parenti e amici.