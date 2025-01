Imbruglia incanta Ancona, Silvetti alla città: «Ti vogliamo così, pronta a essere grande!»

ANCONA – Risuona ancora forte in città l’eco del concertone di Capodanno in piazza Pertini, lo show che ha portato in strada a festeggiare circa quindicimila persone, attirate dal concerto di Natalie Imbruglia e al Dj set di Cristian Marchi. Musica e brindisi e occhi al cielo disegnato dai giochi pirotecnici per salutare il 2024 e festeggiare l’arrivo del 2025 che Ancona e il suo pubblico da grandi occasioni hanno celebrato insieme alla pop star italoaustraliana. Lo show è cominciato leggermente in ritardo sull’orario previsto e il tutto s’è concluso dopo le 02. Natalie Imbruglia è salita sul palcoscenico di piazza Pertini attorno alle 23.15 e con la sua voce e le sue hit ha calamitato l’attenzione della piazza per circa un’ora e mezza in cui lo show è scorso via facilmente, tra vecchie canzoni e nuovo disco, con un sound sempre accattivante, uno spettacolo apprezzato e applaudito a lungo dal pubblico del capoluogo, nonostante la fredda serata.

La folla a piazza Pertini Lo show di Natalie Imbruglia a Capodanno

Un grande risultato di pubblico e di musica che ha sottolineato l’assessore ai grandi eventi del Comune di Ancona, Angelo Eliantonio: «Abbiamo alzato notevolmente l’asticella e il livello di percezione di una città che è stata in grado di essere punto di riferimento del centro Italia per una notte storica. Ristoranti, alberghi e bar pieni sono il risultato di una visione comune che per la prima volta è stata sposata da tutti quelli che credono ancora nelle potenzialità di Ancona. Non dimentichiamoci mai da dove siamo partiti e quanto lavoro abbiamo ancora davanti. Noi siamo di passaggio, pro tempore, ma abbiamo il dovere di lasciare qualcosa in eredità. La ritrovata credibilità e la rinnovata capacità di accogliere visitatori inciderà positivamente per rendere sempre più “abitudinario” frequentare le nostre piazze, le nostre vie e le nostre attività economiche. Un infinito grazie a chi ci aiuta a raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi. Un grazie va a tutta la direzione grandi eventi, alla polizia locale, alla prefettura, alle forze dell’ordine, al coordinamento tecnico della questura, ai vigili del fuoco, ai volontari e al personale sanitario».

Sulla medesima lunghezza d’onda il sindaco Daniele Silvetti: «E’ stata la notte più lunga, quella che organizzi nei minimi dettagli, perché tutto riesca… e poi si accende la musica, le luci su Piazza Pertini, il benvenuto del nostro Maurizio Socci e poi la voce internazionale di Natalie Imbruglia, il conto alla rovescia per la mezzanotte e per finire il sound di Dj Marchi… Si materializza così la festa dei quindicimila venuti da ogni parte di Ancona e della provincia. Ti vogliamo così, orgogliosa, spensierata e pronta ad essere grande!».