Si finge un fornitore e riesce a farsi bonificare circa 3mila euro: denunciato un 20enne

FABRIANO – Si finge un fornitore e riesce a convincere il titolare di un esercizio commerciale di Genga a farsi bonificare quasi 3mila euro. Ma la merce non è mai arrivata. Mette in vendita online 4 pneumatici semi-nuovi un uomo di Cupramontana. Viene contattato da una donna e si accorda per la vendita, ma invece di ricevere la somma pattuita, la accredita alla truffatrice. Ancora due truffe ai danni di residenti nei Comuni di competenza della Compagnia dei carabinieri di Fabriano, agli ordini del maggiore Mirco Marcucci. Gli autori sono stati identificati e denunciati, si tratta rispettivamente di un 20enne di Napoli e di una 40enne veneta, entrambi già noti alle forze dell’ordine per reati analoghi. Le somme di denaro che hanno perso le due vittime non sono state recuperate.

Le truffe

Nei giorni scorsi, il titolare di un esercizio commerciale di Genga, un 60enne, ha ricevuto una telefonata. Dall’altro capo del telefono, un sedicente fornitore che lo informa di non poter inviare la merce in quanto non ha ancora ricevuto i pagamenti. Il 60enne, preso alla sprovvista e convinto della veridicità delle parole del presunto fornitore, ha effettuato immediatamente i due bonifici sull’Iban indicatogli, per un valore complessivo di circa 3mila euro. Ha atteso qualche giorno l’arrivo della merce, senza alcun esito. Ha provato a ricontattare il sedicente fornitore, inutilmente. Si è reso conto di essere stato truffato ed ha informato dell’accaduto i carabinieri della Stazione di Genga che hanno prontamente avviato l’attività investigativa, riuscendo a identificare il responsabile. Si tratta di un 20enne di Napoli, pregiudicato per reati analoghi, che è stato denunciato per truffa.

Il secondo episodio si è verificato a Cupramontana. Un 30enne ha messo in vendita online 4 pneumatici semi-nuovi. È stato contattato da una donna. Dopo una breve trattativa, i due si sono accordati: 900 euro in favore del cuprense. La donna ha, però, lamentato alcune difficoltà nell’espletare il pagamento ed ha convinto il 30enne a recarsi allo sportello bancomat per risolvere le anomalie. Il 30enne, guidato al telefono, ha compiuto una serie di operazioni attraverso le quali ha accreditato sul conto corrente della truffatrice la somma di 900 euro. Accortosi dal saldo di quanto accaduto, ha provato ad annullare le operazioni, non riuscendoci. Si è rivolto ai carabinieri della locale Stazione che hanno avviato le indagini, riuscendo a risalire all’identità della donna: una 40enne residente in Veneto, pregiudicata, che è stata denunciata per il reato di truffa.