Radio Clandestina di Ascanio Celestini chiude la stagione di prosa a Cupramontana

CUPRAMONTANA – Chiusura in bellezza per la stagione invernale di prosa al Teatro Concordia di Cupramontana, dove domenica 13 aprile (ore 18) potremo assistere a Radio Clandestina, un classico del teatro di narrazione a firma Ascanio Celestini. Liberamente tratto dal libro “L’ordine è già stato eseguito” di Alessandro Portelli (Premio Viareggio), il monologo racconta l’eccidio delle Fosse Ardeatine del 24 marzo 1944, uno dei più tragici avvenimenti che hanno segnato la fase della Liberazione dal giogo nazifascista.

“Questa delle Ardeatine è una storia che uno potrebbe raccontarla in un minuto o in una settimana. È una storia che comincia alla fine dell’ottocento, quando Roma diventa capitale e continua negli anni in cui si costruiscono le borgate, continua con la guerra in Africa e in Spagna, con le leggi razziste del ’38, con la seconda guerra, fino al bombardamento di San Lorenzo, fino all’8 settembre. È la storia dell’occupazione che non finisce con la liberazione di Roma. È la storia degli uomini sepolti da tonnellate di terra in una cava sull’Ardeatina e delle donne che li vanno a cercare, delle mogli che lavorano negli anni ’50 e dei figli e dei nipoti che quella storia ancora la raccontano”.

Un viaggio che scaturisce dalla memoria collettiva, dalle voci di chi ha vissuto quegli anni, le famiglie delle vittime, i sopravvissuti. Un mito raccontato al rovescio, che lo spettacolo riporta alla sua verità, sfatando narrazioni distorte. Uno spettacolo che parla di resistenza, sacrificio e menzogne storiche, ma anche di come la memoria si tramandi attraverso le generazioni. A venticinque anni dalla prima rappresentazione, Radio Clandestina è uno spettacolo che ancora oggi non smarrisce la sua potenza e la sua urgenza.

Ascanio Celestini, attore, autore e regista romano, è considerato uno dei rappresentanti più importanti del teatro civile contemporaneo italiano. I suoi spettacoli, preceduti da un approfondito lavoro di ricerca, hanno la forma di storie narrate in cui l’attore-autore assume il ruolo di filtro fra gli spettatori e i protagonisti della messa in scena. Nel corso degli anni Celestini ha traslato con successo il suo linguaggio anche in tv e al cinema.

Radio Clandestina è il quinto e ultimo titolo proposto per la terza edizione di “Inconcordia” a Cupramontana, dopo le Cronache Circensi del Circo El Grito, l’omaggio a Gino Paoli e Ornella Vanoni della coppia Paolo Notari e Valeria Visconti, il monologo SS16 di Debora Binju Binci e “La donna della bomba atomica” raccontata da Gabriella Greison.

Biglietti a 20 euro (ridotto 17 euro) disponibili in prevendita online e nei punti vendita del circuito CiaoTicket, oppure in biglietteria al teatro prima dello spettacolo.