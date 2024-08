Serra San Quirico: addio a Massimo il ciclista, caduto in via Giovanni XXIII

SERRA SAN QUIRICO – Non ce l’ha fatta Massimo Lucarini, 77 anni, conosciuto a Serra San Quirico come Massimo il ciclista. Tantissimi km percorsi in sella alla sua amata bici, poi quella maledetta caduta lunedì in via Giovanni XXIII, il trauma cranico e facciale, il coma. Non si è più ripreso Massimo, quella di lunedì è stata la sua ultima corsa.

Massimo si è spento martedì sera, 30 luglio, nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Fabriano dove era ricoverato da lunedì.

Celibe, era conosciuto e ben voluto in tutto il paese dove lo si vedeva spesso girare con un carrellino attaccato alla sua bici. La famiglia, come ultimo gesto d’amore, ha acconsentito alla donazione degli organi. Nella mattinata di ieri si è svolto un delicato intervento di prelievo multiorgano. La camera ardente è stata allestita all’obitorio dell’ospedale “Profili” di Fabriano dove questa mattina dalle 8 alle 12 si potrà fare una visita, mentre nel pomeriggio (dalle ore 15 alle 20) la camera ardente sarà nella Casa del Commiato Anibaldi e Pandolfi in via Clementina sud a Moie di Maiolati Spontini.

Il funerale sarà celebrato domani (venerdì 2 agosto) alle ore 9.30 nella chiesa San Quirico a Serra San Quirico capoluogo. Poi l’inumazione al cimitero comunale. Massimo lascia il fratello Roberto, la cognata Giannina, i nipoti Diego, Lucia, Giulia e Giorgio. I familiari hanno promosso una raccolta fondi durante la cerimonia funebre in favore della Croce verde di Serra San Quirico.