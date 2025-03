Jesi: la videosorveglianza è installata abusivamente, scatta la multa

JESI – Controlli a tappeto della Polizia di Stato insieme alla Polizia locale e alle unità cinofile della Questura. Identificazioni a campione, veicoli controllati e locali ed esercizi pubblici passati al setaccio per verifiche amministrative.

Con l’impiego del cane Hermes (nella foto di copertina) sono state attentamente monitorate e setacciate le aree più sensibili della città ed in particolare via Roma, via delle Nazioni, il Centro commerciale La Fornace, Piazzale San Savino, gli Orti Pace, via Setificio, via Granita, Porta Valle, il quartiere San Giuseppe. Al contempo, sono state effettuate identificazioni a campione continuo con ispezioni e controlli in esercizi commerciali, alcuni più a rischio, frequentati da persone con precedenti di polizia. Dai servizi è emerso un netto miglioramento gestionale ed una maggiore attenzione degli esercenti commerciali nell’adeguamento della loro attività alle normative di settore vigenti, chiaro segnale dell’efficacia dei controlli ripetuti in tutto il territorio.

Sono stati controllati in particolare 6 esercizi commerciali di cui 4 bar e 2 circoli privati, risultati tutti a norma. Solo un esercizio commerciale è stato multato di 1000 euro per una violazione amministrativa relativa alle autorizzazioni per l’installazione dell’impianto di videosorveglianza: i poliziotti hanno infatti accertato che nei locali di somministrazione alimenti e bevande era installato un impianto di video sorveglianza costituito da 4 telecamere montate a soffitto, che riproducevano immagini visibili da un monitor, posto nel locale laboratorio. Il titolare non era in grado di esibire l’autorizzazione alla installazione.

Inoltre sono state identificate 99 persone di cui solo 9 positive ai controlli e 4 extracomunitarie. I veicoli controllati sono stati 53. Le ispezioni per la ricerca di stupefacenti sono state 6, ma tutte con esito negativo.