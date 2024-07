Jesi, falso conto on line: truffato 80enne. Scatta la denuncia per un 72enne

L'anziano, raggirato, è stato convinto ad aprire un nuovo conto on line in una banca straniera per recuperare dei soldi perduti precedentemente

JESI – Nella giornata di ieri, 18 luglio, al termine dell’attività investigativa, personale di polizia giudiziaria del Commissariato, al comando del dirigente vice questore Paolo Arena, deferiva in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente un cittadino veneziano 72enne per il reato di truffa.

La parte offesa, jesino di anni 80, titolare di un conto corrente, in sede di formalizzazione della querela, dichiarava d’aver subito in passato molte truffe di trading on line e nei mesi antecedenti veniva contattato da una donna la quale lo rassicurava che era in grado di farle recuperare le somme andate perdute. A tal fine, induceva la vittima ad aprire un conto on line in una banca straniera mettendola in contatto con un operatore al quale il querelante cedeva le credenziali della sua home banking, permettendogli così di operare a sua discrezione. L’operatore in questione, effettuava bonifici per la somma di euro 23.000 dal conto intestato al querelante al nuovo conto, sempre a lui intestato e di euro 1.740.00 dal conto intestato alla compagna ad un conto intestato ad un individuo.

La vittima, non vedendo un rientro delle somme uscite dal suo conto, presto capiva d’essere stato raggirato. Gli accertamenti investigativi, permettevano di risalire all’intestatario del conto ove era confluita la somma di 1740 euro, un cittadino veneziano il quale raggiunto dalla Polizia del posto veniva deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente per truffa.