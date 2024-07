Fabriano: positivo all’alcol e alla cocaina, doppia denuncia dei carabinieri a un 40enne

Altra denuncia per guida in stato di ebbrezza per un 25enne fabrianese. Sono questi gli esiti dei controlli a tappeto messi in piedi dai carabinieri della compagnia di Fabriano e dalle Stazioni presenti nei Comuni di competenza

FABRIANO – Positivo all’alcol e alla cocaina, doppia denuncia a carico di un 40enne di Fabriano. Altra denuncia per guida in stato di ebbrezza per un 25enne fabrianese. Sono questi gli esiti dei controlli a tappeto messi in piedi dai carabinieri della compagnia di Fabriano e dalle Stazioni presenti nei Comuni di competenza, il tutto per prevenire i furti in appartamento considerata la stagione estiva, l’abuso dell’alcol alla guida, il contrasto al fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti e le eventuali truffe con la tecnica dello specchietto e non solo. Impegnate molte pattuglie con istituzioni di posti di controllo lungo le principali arterie cittadine e non solo. Carabinieri in borghese e in divisa nei luoghi di maggior frequentazione giovanile.

I controlli

Un 25enne di Fabriano è stato fermato e controllato di prima mattina, probabilmente dopo aver trascorso una serata insieme ad amici per locali, da una pattuglia dei carabinieri. Dopo la relativa identificazione, il giovane è stato sottoposto al test dell’etilometro. Il risultato è stato chiaro, 1 grammo su litro, due volte il limite massimo consentito dall’attuale normativa. È stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza, patente ritirata e auto affidata a persona di fiducia.

È andata peggio a un 40enne di Fabriano che è stato denunciato due volte. L’uomo, fermato nei giorni scorsi per un controllo su strada, è risultato positivo all’alcoltest, 2,5, il valore di ben 5 volte superiore al limite massimo consentito. Per questo motivo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Ma c’è di più. I carabinieri, infatti, lo hanno invitato a sottoporsi agli esami di secondo livello al pronto soccorso dell’ospedale Engles Profili. Dopo alcuni giorni sono arrivati i risultati, positivo alla cocaina. Per questo motivo, i militari lo hanno denunciato per una seconda volta per guida sotto effetti di sostanze stupefacenti. In più, gli è stata ritirata la patente di guida e l’auto è stata sottoposto a fermo amministrativo.