Sanità, 3 neuropsichiatri infantili alle Umee di Ancona, Fabriano e Jesi

L’Ast Ancona ha individuato le tre figure di neuropsichiatra infantile per le Umee (Unità Multidisciplinare dell’Età Evolutiva) di Ancona, Fabriano e Jesi nonostante le complessità di reperimento a livello nazionale. La professionista di Ancona inizierà dalla prima settimana di gennaio 2025, le altre due da marzo 2025 dopo la specializzazione.

«Stiamo lavorando per potenziare il servizio e garantire alle famiglie risposte più tempestive in termini di diagnosi e presa in carico – dichiara il vice presidente della giunta regionale e assessore alla Sanità Filippo Saltamartini – la Regione sta ponendo la massima attenzione al tema e l’assunzione di nuovi specialisti rappresenta un passo avanti importante».



«La Direzione Strategica Aziendale è consapevole delle criticità accumulate negli anni secondo un trend nazionale più che locale e da tempo i servizi preposti stanno gestendo anche il forte aumento di casi di bambini con disturbo del neurosviluppo. Lo stesso dicasi di quanto sia importante per tutti i bambini e per le loro le famiglie poter contare su una equipe Umee presente e preparata tanto che la Direzione Strategica insieme al servizio personale ha ripetuto concorsi ed avvisi fino a ottenere questo buon risultato, nonostante tutte le difficoltà reperimento di medici e specialisti già note», spiega in una nota l’Ast Ancona.

LìAst Ancona sta peraltro procedendo con il percorso di accreditamento regionale Car del neurosviluppo, il potenziamento della figura di logopedista ed infine con la riorganizzazione dei percorsi ed accordi con privato autorizzato affinché le Funzioni Umee delegate possano avere efficacia ed efficienza nella continuità territorio pubblico – privato autorizzato accreditato.

Le Cure Tutelari stanno procedendo a ricreare la rete con i pediatri di libera scelta e l’istituzione scolastica allo scopo di monitorare su più fronti le complessità e criticità in tema di disabilità.

«La Ast Ancona è molto attenta quando si parla di problematiche legate ai bambini – affermano dalla Direzione – qualunque risposta venga data per noi non è mai sufficiente perché vorremmo seguire fino all’ultimo bambino che abbia bisogno di sostegno. Vogliamo sottolineare la grande determinazione che hanno dimostrato i nostri professionisti per fare il massimo rispetto a questo tema, dal servizio personale alla gestione dell’Umee per le varie problematiche legate a questo servizio. Pertanto li ringraziamo per quanto stanno facendo e per quanto ancora ci sarà da fare».