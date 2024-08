Pesaro, investimenti per oltre 25 milioni di euro sulle scuole. Mattioli: «Edifici a consumo zero, da Oscar»

PESARO – Scuole, investimenti per oltre 25 milioni di euro.

La presidente della commissione Cultura Anna Mari Mattioli sottolinea alcuni dati. «Quella in corso è una stagione di investimenti sull’edilizia scolastica senza precedenti, basta fare l’elenco degli appalti in corso per le scuole pubbliche di primo e secondo grado per capire che la progettazione in ambito scolastico è stata scelta a livello prioritario dalla precedente e dall’attuale amministrazione a guida Pd. Il poter accedere ai fondi Pnrr è stata un’occasione più unica che rara per una città come Pesaro e il Comune è protagonista peraltro di gran parte dei bandi Pnrr ai quali ha partecipato con progettazioni di rilievo che gli hanno permesso poi di vincere. La capacità progettuale del Comune ci ha permesso di intercettare anche altre tipologie di contributi, dedicati in gran parte all’efficientamento energetico con cui la giunta comunale riuscirà a finanziare interventi per milioni di euro sugli edifici scolastici e centrare l’obiettivo strategico del suo programma: promuovere la sostenibilità, far crescere i ragazzi in luoghi sicuri, belli ed efficienti».

Sono stati intercettati circa 14 milioni di euro complessivi di interventi sulla mensa della Pirandello, la nuova sede della Manzoni e la demolita e ricostruita Anna Frank. «Entrambe scuole che saranno “nZeb” così come il Polo scolastico 0-6 di via Rigoni, che stiamo realizzando a Soria. Nuove opere che cambieranno il volto del patrimonio pubblico anche grazie a questo ulteriore investimento per la costruzione di un nuovo Nido 0-3 nel quartiere Torraccia che le mamme e le famiglie hanno richiesto a gran voce. Un cambiamento di cui siamo davvero fieri, perché sono state prese in carico le mozioni presentate e approvate, che chiedevano di porre attenzione proprio a quella fascia di età, implementando posti e personale».



Nell’ultimo consiglio comunale è stato dato il via libera all’asilo a Torraccia. «Questa delibera ha tenuto anche in considerazione la richiesta a firma PD poi approvata dalla sola maggioranza, che chiedeva di prevedere opere di socializzazione e aggregazione nel quartiere di Torracia, dopo l’attendo ascolto del consiglio di quartiere e dei residenti. Ricordo in proposito che quel quartiere ha ricevuto finanziamenti per 3,5 milioni (dal PNRR e dal credito sportivo) che vedrà la realizzazione della cittadella dello sport, con la pista di ciclorotellistica, una pista polivalente per gioco basket e calcetto, strutture calisteniche e una parete per l’arrampicata. In totale parliamo di circa 25 milioni di euro ai quali si aggiungono questi ulteriori 2milioni160mila euro, cifre straordinarie e impensabili per il Bilancio della città, e a cui sono stati aggiunti altri 4,7milioni di euro destinati a operazioni su 20 edifici pubblici, di cui 16 scolastici (tra nidi, scuole dell’infanzia e primarie) e 3 palestre di istituti che miglioreranno le prestazioni energetiche e la messa in sicurezza degli istituti. Pesaro avrà tante altre scuole da Oscar sull’esempio dell’istituto Brancati già pluripremiato».