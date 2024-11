Ascoli, più cara la festa di Ognissanti: in aumento il prezzo dei fiori

ASCOLI – Un aumento quasi impercettibile, di pochi centesimi. Ma che comunque c’è stato rispetto al 2023. I fiori, a Ognissanti, costano un po’ di più. La sensazione, però, è che non sarà questa leggera crescita dei prezzi a impedire agli ascolani di portare un mazzo sulla tomba dei propri cari in occasione della festività del primo novembre e della commemorazione dei defunti, prevista per domani. Sebbene, a detta di alcuni fiorai e delle serre presenti all’esterno del cimitero cittadino di Borgo Solestà, ci sarà sicuramente una leggera flessione di vendite rispetto agli anni passati, questa non sarà dovuta affatto all’innalzamento del livello dei prezzi, che più o meno resterà sugli stessi standard dell’anno scorso.

I costi

Del resto, stilando una mappa dei costi, specialmente per quanto riguarda i crisantemi e le orchidee, che rappresentano indubbiamente i fiori più venduti in questo periodo, è evidente come l’aumento sia stato minimo. Da un fioraio all’altro, infatti, svolgendo un rapido sondaggio all’esterno del camposanto, i costi sono quasi identici. Riguardo ai crisantemi, ad esempio, il loro costo unitario varia da 1,60 a due euro, anche se all’interno di alcune serre gli stessi vengono venduti ad un euro e 40 centesimi. Lo stesso discorso, poi, vale per le orchidee, con il prezzo che oscilla tra i tre e i dieci euro, ovviamente anche in base alla grandezza della pianta che si desidera acquistare. Molte persone, inoltre, decideranno di regalare ai propri cari anche altri tipi di fiori, decisamente meno tradizionali rispetto alle orchidee ed i crisantemi. Tanto per fare un esempio, secondo i fiorai, molti acquisteranno l’anthurium, che viene ugualmente venduto dai commercianti ascolani ad un prezzo che più o meno si aggira attorno ai due euro e cinquanta.

Il servizio

Nel frattempo, proprio in vista della festività del primo novembre, l’amministrazione comunale, in collaborazione con la ditta ‘Paoli Elettroimpianti’ e la Croce Verde, ha attivato il servizio di trasporto per persone anziane e diversamente abili all’interno del civico cimitero di Borgo Solestà. Il servizio, completamente gratuito, è già partito e verrà garantito per tutto il weekend, fino al 3 novembre incluso, tutti i giorni dalle 9 alle 17, e sarà effettuato mediante l’utilizzo di automezzi ad alimentazione elettrica.