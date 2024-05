A Macerata c’è Expo Giardino e in corso Cairoli cambia la viabilità. Ecco come

MACERATA – In occasione della terza edizione di Expo Giardino, la mostra mercato di fiore e piante che si svolgerà domenica 12 maggio in corso Cairoli, il Comando della polizia locale ha emesso un’ordinanza per regolamentare la viabilità nella zona interessata dalla manifestazione.

L’ordinanza prevede il divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 7 alle ore 22 in corso Cairoli e in piazza Nazario Sauro, lato istituto bancario, su tutta l’area; il divieto di transito dalle ore 8 alle ore 22 in via Moje e via della Nana, (i veicoli dei residenti di via Moje, via della Nana, via Pannelli potranno accedere sulla stessa da via Bastianelli in deroga all’area pedonale), corso Cairoli, eccetto veicoli di soccorso, polizia, veicoli necessari per l’organizzazione dell’iniziativa, quest’ultimi fino alle 10:30, via Pancalducci, nel tratto compreso tra la rotatoria con via Braccialarghe fino a via Severini, eccetto autorizzati.

Per quanto riguarda via Severini, il provvedimento stabilisce, eccetto residenti, direzione obbligatoria dritto in via Pancalducci a scendere in prossimità dell’intersezione con via Severini eccetto residenti, “quartiere Severini”, direzione obbligatoria a sinistra all’intersezione tra via Severini e via Pancalducci, valido per i veicoli in uscita da via Severini e direzione obbligatoria a destra all’intersezione tra via Maffeo Pantaleoni e Piazza Nazario Sauro valido per i veicoli provenienti da via M. Pantaleoni che saranno convogliati verso viale Diomede Pantaleoni (delimitazione di corsia con coni segnaletici e relativo preavviso), all’intersezione tra via Aleandri e via Severini per i veicoli che si immettono da via Aleandri in via Severini e per tutti i veicoli provenienti da via Gigli con obbligo di immissione in via Pancalducci, eccetto operatori commerciali e mezzi di soccorso.