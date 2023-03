Ad Ancona la primavera è in via degli Orefici. Arriva “riFIOREfici”

ANCONA – Due giorni tra fiori, piante, moda, laboratori e arte. Ecco nel capoluogo dorico “riFIOREfici”. «La Cna di Ancona continua nella sua opera a favore della tutela delle attività tradizionali e di qualità della città, in particolare su via degli Orefici, la via più caratteristica del centro storico della città. Già nella via sono state realizzate nel tempo numerosi eventi e manifestazioni per promuoverne l’unicità e animarla. Su questo solco si inserisce un nuovo progetto che punta alla animazione della via per tutta la primavera», spiega l’associazione di categoria.

Il progetto, svolto in collaborazione con il Comune di Ancona, ruota intorno al tema della natura e più specificatamente intorno ai fiori: ecco infatti “riFIOREfici”. «Un nome che vuole indicare sia il rifiorire della stagione dopo la pausa invernale sia il rifiorire del commercio e dell’artigianato di qualità che si intende promuovere».

Si parte venerdì 24 e sabato 25 marzo, giorni in cui la via sarà abbellita con belle piante installate su vasi importanti, che diano immediatamente l’idea di entrare in un giardino.

I negozi offriranno a tutti i clienti piantine fiorite e un tagliando gratuito per una lotteria, il cui premio sarà estratto sabato 25 a fine pomeriggio e consiste in un buono regalo da spendere presso Campo Verde in via Marconi.

Inoltre commercianti ed artigiani allestiranno le proprie vetrine a tema, esponendo quanto di legato a fiori e piante è disponibile nel loro negozio, abiti, gioielli, tessili, oggetti da regalo, infusi, ceramiche. Nelle loro vetrine saranno ospitate anche opere d’arte a tema natura, in collaborazione con la Galleria Papini.

Nei weekend successivi si svolgeranno laboratori gratuiti aperti a tutti, ma su prenotazione, «per fare esperienze uniche, ci sarà un pomeriggio dedicato al truccabimbi e si svolgeranno performance live di artisti e flash mob di ballerini, in collaborazione con La Luna Dance Center».

Infine è previsto un momento dedicato alla moda, con la presentazione delle collezioni realizzate dagli studenti della sezione moda dell’Istituto Vanvitelli Stracca Angelini di Ancona, e acconciature con i fiori a cura dell’hair stylist Morena Iobbi.

Gran finale sabato 20 maggio in collaborazione con H.O.R.T, che dopo un laboratorio di tintura di stoffe con pigmenti naturali con Massimo Baldini di Tintura, accompagnerà le famiglie in una passeggiata al parco del Cardeto dove sorgerà la loro nuova fattoria didattica.