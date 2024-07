Spazi pubblici tra rischi e criticità: ad Ancona il convegno “BE S2ECURe”

ANCONA – Anci Marche, in stretta collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Architettura, ha organizzato, per lunedì 15 luglio dalle ore 14 nell’Aula Azzurra, Polo Universitario Alfredo Trifogli, Monte Dago, un convegno dal titolo “BE S2ECURe – (make) Built Environment Safer in Slow and Emergency Conditions through behavioUral assessed/designed Resilient solutions”.

Il convegno presenta i risultati del Progetto di Rilevante Interesse Nazionale BE S2ECURe – finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, e si propone come momento di approfondimento per fornire metodi, strumenti e linee guida per accrescere la resilienza dell’Ambiente Costruito esistente, con particolare riferimento agli spazi pubblici all’aperto, luoghi imprescindibili per gestire le emergenze e le vie di fuga/evacuazione.

I rischi trattati sono legati ad eventi improvvisi, come terremoti e atti terroristici, e lenti, come inquinamento dell’aria e isola di calore, prendendo in considerazione fattori di criticità come affollamento, tipologie di utenti e loro comportamento, ma la metodologia proposta è facilmente applicabile anche ad altri tipi di rischi.

I lavori saranno introdotti dai saluti del professore Gian Luca Gregori, magnifico rettore dell’Università Politecnica delle Marche, l’assessore all’Università del Comune di Ancona Marco Battino, Angelo Domenico Perrini, presidente CNI e Marco Fioravanti, presidente di Anci Marche.

Seguiranno due differenti sessioni, la prima con contributi tecnici della durata di 10 minuti ciascuno di illustri docenti e studiosi e poi la tavola rotonda divisa anch’essi in due parti. Prima con la moderazione di Roberto Oreficini, vicepresidente Commissione Nazionale Grandi Rischi interverranno Antonio Ragonesi, Responsabile Area Protezione Civile e Sicurezza di Anci Nazionale, Stefano Stefoni, Direttore del Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio della Regione Marche, Roberto Cardinali Presidente di Confindustria Marche e Titti Postiglione, Vice-Capo Dipartimento Protezione Civile Presidenza del Consiglio dei Ministri. Seguono gli interventi degli Ordini delle professioni tecniche: Architetti, Ingegneri, Geometri, Geologi.

Le conclusioni saranno a cura del professore Enrico Quagliarini, coordinatore del progetto BE S2ECURe.

L’evento è patrocinato anche da Anci Lazio, Anci Lombardia, Anci Puglia ed Anci Umbria.