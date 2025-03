Preparazione Ue, il professor Passerini: «Il kit di sopravvivenza? È come un invito a operare in autonomia in caso di emergenza»

Fa discutere la “borsa della resilienza” illustrata dalla commissaria europea per la preparazione e gestione delle crisi Hadja Lahbib in un video postato sui social. Si tratta di una sorta di kit di sopravvivenza che rientra nella strategia di “Preparazione Ue” per fronteggiare diverse emergenze, dalle crisi geopolitiche agli effetti del cambiamento climatico fino alle calamità naturali. Un video che a molti ha lasciato presagire il rischio di scenari anche drammatici come attacchi armati.

Il professor Giorgio Passerini

Nel kit per superare emergenze come terremoti, grandi incidenti, pandemie, alluvioni, incendi, catastrofi ambientali, secondo l’Unione Europea andrebbero messi una serie di prodotti come acqua, cibo, medicinali, una torcia, un coltellino svizzero, occhiali da vista, documenti d’identità, fiammiferi e una radio, utili ad affrontare situazioni critiche, anche senza aiuti esterni.

«Il messaggio che rimanda il kit è inquietante – spiega Giorgio Passerini, docente di Fisica Tecnica Ambientale all’Università Politecnica delle Marche, esperto di inquinamento e cambiamenti climatici – è come se ci chiedessero di operare in autonomia in caso di emergenza. Inoltre, le indicazioni sono molto generiche, per questo il video sembra quasi più una boutade politica per dire “guardate che rischiamo anche questo” e per propagandare il riarmo che sta incontrando forti resistenze in tutti i Paesi dell’Unione Europea».

Secondo l’esperto «è sicuramente utile attrezzarsi per le emergenze, ma questo compito non può essere lasciato ai singoli cittadini, dovrebbe farlo lo Stato, che poi dovrebbe anche avere il compito di distribuire questo kit alla popolazione in caso di emergenza. Per come è stato proposto invece è come se ci dicessero “ognuno per sé”, ma d’altra parte, in occasione di quasi tutti gli eventi catastrofici come le alluvioni lampo o i terremoti, il tempo necessario a recuperare la famosa borsa potrebbe essere fatale».

Il docente fa anche notare che «ogni emergenza ha le sue specificità e può richiedere determinati comportamenti e un pacchetto di oggetti indispensabili diverso: ad esempio, se penso ad un evento climatico estremo come un’alluvione nel kit, dovrebbero consigliare una corda e degli stivali di gomma. L’Italia è un Paese soggetto a terremoti, alluvioni, problemi dell’assetto idrogeologico, abbiamo vulcani, i Campi Flegrei, ma il nostro sistema di Protezione civile sa fronteggiare le emergenze e può fare scuola nell’Unione Europea».