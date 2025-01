Serie D, si ricomincia. La Samb inizia la rincorsa al sogno promozione

La serie D riparte dopo la lunga sosta. Si torna in campo domani (domenica 5 gennaio alle ore 14.30) con la prima giornata del girone di ritorno, che propone subito tre derby marchigiani: Samb-Atletico Ascoli, Vigor Senigallia-Castelfidardo e Fermana-Recanatese.

La Samb, leader indiscussa del campionato, riparte con il vento in poppa grazie alle sei vittorie consecutive con cui chiuso il girone d’andata. La squadra di Palladini conduce con un vantaggio rassicurante di 7 punti sulla seconda (L’Aquila) e 10 sulla terza (Chieti). Al Riviera delle Palme arriva un Atletico Ascoli alla ricerca della forma migliore, dopo due sconfitte consecutive e una sola vittoria nelle ultime sette gare. I bianconeri però si accendono sempre nel derby, dove finora non hanno mai ceduto il passo alla Samb nei tre precedenti in campionato. Rimane il divieto di vendita dei biglietti per i tifosi ospiti residenti nei seguenti cinque Comuni: Ascoli Piceno, Castel di Lama, Folignano, Maltignano e Venarotta.



Altro derby di giornata è quello tra Vigor Senigallia e Castelfidardo (ore 15), due squadre capaci di esprimere un ottimo calcio nel girone di andata. Il Castelfidardo degli ex Baldini e Gambini si presenta al Bianchelli con due nuovi innesti di prospettiva: Michael Munari, portiere classe 2005 proveniente dalla Vis Pesaro, e Tommaso Angeletti, anche lui classe 2005, attaccante cresciuto nel vivaio della Spal. Entrambi giovanissimi, rappresentano le scommesse fidardensi per il girone di ritorno. La Vigor invece si è già mossa per tempo tesserando l’attaccante Tenkorang. La squadra di mister Clementi vuole bissare il successo dell’andata (finì 3-0 a Castelfidardo) per riprendere la corsa di avvicinamento alla zona play-off.



Sarà un derby salvezza quello tra Fermana e Recanatese, due squadre in forte difficoltà nel girone di andata. Entrambe hanno cambiato allenatore e operato aggiustamenti in sede di mercato. Al momento chi sta peggio è sicuramente la Fermana, penultima in classifica. Ci sarà l’esordio in panchina di mister Brini, che avrà a disposizione il neo acquisto De Silvestro, nuovo attaccante ex Avezzano (con cui ha realizzato 7 gol). Mancherà invece l’altro bomber Andrea Bianchimano (assente per squalifica). La Fermana cerca ancora il suo primo successo casalingo in campionato. La Recanatese punta invece ad allungare la striscia positiva di 7 risultati utili consecutivi: con gli ultimi due successi i leopardiani sono usciti dalla zona play-out.



L’Ancona, tra le squadre più in forma del girone di andata, ricomincia dalla trasferta di Isernia, invischiata nella lotta salvezza a quota 18 punti. I dorici si trovano quarti in classifica dopo sette risultati utili consecutivi. La s quadra di Gadda punta ad una vittoria per avvicinarsi alla testa della classifica, ora saldamente in mano alla Samb.

Il Fossombrone va in trasferta a Teramo, quinta in classifica a quota 28 punti, uno in più dei biancoazzurri. Il club abruzzese rappresenta un avversario temibile, anche solo per tradizione. C’è un solo precedente a Teramo tra le due formazioni: nel 2010/2011, con i padroni di casa che vinsero 2-0 un match combattuto. Diversa fu la storia nel match di andata, quando il Fossombrone si impose in casa per 4-1.



La Civitanovese, dopo aver chiuso il 2024 contro la capolista Samb, inaugura il 2025 con un altro banco di prova impegnativo: in casa contro il L’Aquila, seconda in classifica. Gli abruzzesi, orfani del bomber Banegas, possono contare sui neoacquisti Sereni e Tropea. I marchigiani dovranno fare a meno di Padovani e Passalacqua. Farà il suo esordio in panchina il tecnico Senigagliesi, subentrato a Sante Alfonsi.