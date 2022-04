Mister Clementi si gode il trionfo della Vigor Senigallia: «Sembrava un film già visto, ma poi…»

SENIGALLIA – La Vigor Senigallia ha festeggiato, sta festeggiando e festeggerà ancora. Il sodalizio rossoblu è fresco della vittoria del campionato di Eccellenza Marche, un traguardo prestigioso raggiunto nello scorso weekend.

L’invasione di campo allo stadio Bianchelli, avvenuta al fischio finale di Vigor-Valdichienti Ponte e attesa ben 18 anni dai tifosi senigalliesi, è stata solo l’antipasto di una festa che poi è continuata negli spogliatoi e in giro per la città. Tra i tanti, il più emozionato non poteva che essere mister Aldo Clementi, un leader silenzioso ma carismatico, capace di dare un’impronta ben chiara alla sua squadra.

«Il mio pensiero va alla prima di campionato a Chiaravalle – riavvolge il nastro il trainer -, sembrava un film già visto. Eravamo reduci dall’ultimo posto maturato nel mini-campionato primaverile e da sei sconfitte consecutive. I tifosi erano comunque al nostro seguito, imperterriti, e continuavano a darci fiducia. In extremis, evitammo la sconfitta con la Biagio Nazzaro, andando addirittura a vincere la partita. In tanti, quel giorno, abbiamo intuito che c’era del buono in questo gruppo perfettamente allestito dal direttore sportivo Roberto Moroni. Una squadra logica e completa. Da lì è ripartito tutto magicamente. Ci vorrebbero troppe parole per raccontare e commentare tutto quello che ora sento dentro. Limitiamoci a festeggiare, ringraziando tutti coloro che hanno reso possibile questo successo».