Osimo, chiusi di nuovo i Tre Archi all’ingresso della città

OSIMO – I Tre Archi all’ingresso della città di Osimo chiudono di nuovo, proprio come l’anno scorso, a settembre. Da lunedì 8 luglio al 30 ottobre l’ingresso sarà interdetto al centro storico. Per entrare dentro le mura si dovrà passare dall’arco di via Strigola stavolta. La viabilità sarà rivoluzionata per mesi e già cittadini e negozianti insorgono, di nuovo. In pratica adesso è in partenza il già annunciato intervento di riqualificazione finanziato con i fondi Pnrr-Pinqua che abbelliranno la porta. Quelli precedenti invece erano stati effettuati in via d’urgenza per il maltempo che aveva danneggiato gli archi nel giugno 2023. Il cantiere adesso riqualificherà dal punto di vista architettonico nell’ambito di un progetto più ampio che comprende, anche, il restyling del vicino Foro Boario, i cui lavori, pure, dovrebbero partire con l’estate.

L’ingresso al quartiere San Marco tornerà alle sue origini. Per i danni creati ai commercianti il Comune profuse aiuti economici dopo riunioni e proteste. Adesso cambia l’amministrazione comunale ma non il problema. Per lunedì 8 alle 21 all’oratorio di San Marco è stato appena indetto il consiglio di quartiere Osimo 1 – Versante Nord con la partecipazione del sindaco Francesco Pirani e aperto ai cittadini interessati, con particolare focus proprio sul tema urgente della chiusura dei Tre Archi e per rappresentare al primo cittadino le istanze emerse dall’ultima assemblea dei residenti.

Un’altra piccola rivoluzione al traffico è cominciata in via Flaminia II per l’istallazione di un elettrodotto. La prima fase dei lavori va da mercoledì a venerdì e prevede il restringimento di carreggiata, il limite massimo a 30 chilometri orari e il senso unico alternato con semaforo. Nella seconda fase, da lunedì 8 luglio al 31, divieto di transito in via Flaminia II all’intersezione via Cagiata con obbligo di svolta a sinistra per tutti i veicoli provenienti da Castelfidardo e senso vietato all’altezza dell’intersezione con via don Ciavattini.