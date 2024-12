Matteo Polli è il nuovo Presidente dei Giovani Imprenditori delle Marche

ANCONA – Passaggio di testimone, ad Ancona, fra Massimiliano Bachetti e Matteo Polli che guiderà i Giovani Imprenditori delle Marche fino al 2028.

Matteo Polli, 31 anni, AD del Salumificio di Genga, già Vicepresidente del Gruppo G.I. di Ancona, diventa Vicepresidente di diritto di Confindustria Marche.

Matteo Polli Massimiliano Bachetti

Nel ringraziare i Presidenti territoriali e i Delegati del Comitato regionale per il voto unanime, ha sottolineato che «oggi, eleggendomi presidente, hanno riposto in me una fiducia molto importante. Accetto il ruolo con massima umiltà e senso del dovere: è un carico di responsabilità che prendo a cuore e che sono determinato a ripagare attraverso il mio impegno e il mio lavoro. Un sentito e doveroso ringraziamento al gruppo dei Giovani di Ancona e alla presidente Giulia Fanesi che mi hanno sostenuto e convinto ad intraprendere questo significativo percorso. Grazie a tutti i giovani del movimento che ho avuto il piacere di incontrare: ogni interazione è stata un’opportunità per apprendere e crescere. In breve tempo ho vissuto un intenso processo di crescita personale e professionale, grazie alla condivisione delle nostre esperienze, dei nostri valori e dei dibattiti costruttivi sui temi fondamentali che influenzano la vita dei giovani imprenditori e non solo».

Polli succede a Massimiliano Bachetti che ha guidato i G.I. delle Marche negli ultimi quattro anni. Bachetti ha ricordato che «questi quattro anni di presidenza dei Giovani Imprenditori di Confindustria Marche sono stati intensi e difficili, segnati da sfide come il Covid, la crisi energetica, la guerra e altri fattori esterni. Abbiamo avuto tanto da fare per guidare sia la nostra associazione sia, soprattutto, le nostre aziende fuori da queste difficoltà. Ho avuto davvero l’onore di condividere una grande passione e un immenso amore per la nostra associazione con voi del Comitato. Un ringraziamento speciale va proprio ai Presidenti territoriali: grazie all’amicizia e al collettivo che si è formato, sento di aver realizzato insieme a voi qualcosa di grande e di questo vi sono profondamente grato. Sono soddisfatto di tutto ciò che abbiamo fatto, dei progetti portati avanti e del ruolo sempre più rilevante che la nostra regione ha guadagnato a livello nazionale. Oggi non mi sento meno giovane di quattro anni fa ma sicuramente più maturo. Parte di questa maturità la devo a voi e all’opportunità che ho avuto di vivere questo percorso insieme. Vi auguro il meglio e vi invito a vivere l’associazione con la stessa passione e con lo stesso entusiasmo che sento di averci messo io».

Nel corso dell’incontro sono arrivate le congratulazioni della neopresidente nazionale Maria Anghileri che, in collegamento, ha voluto anche salutare tutto il Comitato regionale riunito per l’occasione.

La serata è proseguita con la tradizionale Conviviale degli auguri di Natale, quest’anno organizzata dal Gruppo G.I. di Confindustria Ancona, che ha avuto come ospite Oscar di Montigny (Managing partner di Wise Gate e Presidente di Grateful Foundation).

Come di consueto, la serata è stata anche l’occasione per il conferimento dei premi “Imprenditore Giovane” e “Giovane Imprenditore”, giunti alla XXVIII edizione, nonché del XX Premio per la Tecnologia:

Alessandro Bacci MIchele Galassi Roberto Luna

– PREMIO GIOVANE IMPRENDITORE 2024: ROBERTO LUNA (L.F. Srl)

L’LF Srl nasce nel 2001 come piccola azienda artigiana per la produzione di balaustre, cancelli e piccole opere in metallo. Nel corso degli anni si sono specializzati nella progettazione, produzione e assemblaggio di strutture in acciaio. Puntando molto sullo sviluppo tecnologico. Negli ultimi 3 anni abbiamo quadruplicato il volume di affari mantenendo ottime performance economiche, riconosciuti così dall’emittente televisiva business 24 come una tra le migliori aziende in crescita in Italia.

– PREMIO IMPRENDITORE GIOVANE 2024: MICHELE GALASSI (Sige Spa)

La SIGE S.p.A. nasce a Polverigi, nel 1969. Il fondatore è Genuino Galassi, il cui estro ha avviato quella che oggi è una realtà forte e consolidata, con il prezioso aiuto e sostegno del fratello Mauro. Da allora SIGE si è guadagnata un ruolo da protagonista nel mondo dell’accessorio del mobile, ambiente cucina e camera, ed è presente sul mercato in più di 50 paesi nel mondo.

Oltre 50 anni di attività, 64 addetti, un fatturato medio degli ultimi tre anni di € 21.000.000, oggi SIGE può contare su uno stabilimento di produzione di oltre 11.000 mq, dove viene realizzata l’intera gamma di prodotti, grazie a personale formato e macchinari di ultima generazione.

Gli articoli che compongono il catalogo sono il frutto del lavoro di un efficiente studio tecnico, che si avvale anche di consulenze esterne di professionisti del settore, e attento alle esigenze del cliente, con rispetto all’ambiente e alla persona.

La nuova generazione guida l’azienda in continuità con la linea del passato, ma con prospettive e strategie rivolte al futuro.

– PREMIO AZIENDA INNOVATIVA 2024: ALESSANDRO BACCI (Syeew Srl)

Syeew srl è una startup innovativa di Jesi nata nell’ottobre 2020 da un’idea del fondatore Alessandro Bacci. L’idea imprenditoriale è incentrata sullo sviluppo, produzione e commercializzazione di una piattaforma SaaS (Software as a Service) che integra, in modalità sinergica, Business Intelligence, Intelligenza Artificiale e Data Integration. Syeew, disponibile in formato APP e web-APP, è nata con l’obiettivo di semplificare tematiche molto complesse come il controllo di gestione e l’analisi dei dati per affiancare quegli imprenditori/manager (titolari di micro e piccole imprese/store manager di catene) che non hanno tempo, risorse e competenze per poter portare avanti queste attività, diventate sempre più indispensabili e cruciali per la continuità e la crescita delle aziende.