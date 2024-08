Loreto, brilla la Notte celeste: grande attesa per il concerto dei Nomadi

LORETO – Tornano a brillare a Loreto le stelle della Notte Celeste, l’imperdibile appuntamento più scintillante dell’estate lauretana. La città mariana si prepara a vestirsi dei colori del cielo e della spiritualità che caratterizza il territorio lauretano per la terza edizione, fissata quest’anno per la serata di martedì 6 agosto.

“Un cielo senza limiti” è ancora una volta il claim scelto per questa manifestazione, ispirata proprio alle sfumature e atmosfere tipiche delle sere d’estate. La “Notte Celeste 2024” è stata presentata oggi (venerdì 2 agosto) nella Sala Consiliare del Comune di Loreto. A fare gli onori di casa erano presenti il sindaco di Loreto Moreno Pieroni e l’assessore alla Cultura Francesca Carli, che hanno espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti dalle scorse edizioni e sicurezza nella buona riuscita di quest’anno.

Il sindaco e l’assessore

«La Notte Celeste è un’iniziativa dedicata alla Madonna, la nostra patrona, e infatti non esiste da nessun’altra parte in Italia. Un momento in cui tutte le realtà della città si uniscono per creare un’accoglienza più vivace e concreta verso i tanti turisti che vengono a visitare la nostra città – ha detto il sindaco –. La nostra amministrazione ha in mente una città aperta alle grandi iniziative per tutti i tipi di turismo, non più solo legato ai percorsi spirituali della Santa Casa ma anche a più ampi itinerari di arte e cultura. Vogliamo coniugare paesaggio, arte e cultura in un connubio che lasci una visione di Loreto a tutto tondo».

«Siamo orgogliosi di presentare questa terza edizione al pubblico lauretano e non, certi che riscuoterà il successo degli scorsi anni – ha ribadito l’assessore Carli –. Anche quest’anno la musica e gli spettacoli riempiranno le vie e le piazze di Loreto con eventi in contemporanea. La novità di quest’anno è uno spazio dedicato interamente alla musica per i più piccoli, il Family Show con giochi gonfiabili e animazioni in piazza Giovanni Paolo II, a conferma dell’attenzione che riserviamo come Amministrazione al futuro della comunità».

Il programma

Come ogni anno, Piazza della Madonna sarà il baricentro della serata e ospiterà l’evento di punta di questa edizione: il concerto dei Nomadi. La storica band, che ha recentemente tagliato il traguardo dei sessant’anni di attività, animerà il centro cittadino con i grandi successi che hanno fatto cantare tante e diverse generazioni, a partire dalle ore 22.

La band ha anche rilasciato un video-saluto, mostrato oggi in conferenza stampa. La manifestazione, ad ingresso libero, inizierà a partire dalle 19 con food truck e animazioni itineranti e si protrarrà fino all’una circa. Tra le proposte musicali spiccano, anche quest’anno, il dj-set di Nicola Pigini, in via Sisto V, “Ciao Lucio: straordinario omaggio a Dalla” in piazza papa Giovanni XXIII, Family Show per i più piccoli in Piazza Giovanni Paolo II, Arte Show di Mattia Buonaventura in piazza Garibaldi e gli Chic Live Band in Piazza Leopardi. Di assoluto impatto l’allestimento pensato per l’occasione: l’intero centro storico sarà colorato di celeste, grazie a luminarie ed addobbi studiati ad hoc. Coinvolti anche i commercianti, che esporranno nelle vetrine dei negozi decorazioni celesti fornite da Confcommercio Marche Centrali.

Un grande evento reso possibile anche grazie al sostegno di molti partner cittadini. Presenti questa mattina in conferenza stampa anche Nevio Russo, in rappresentanza di Futura Unisce – Eventi Live, che anche quest’anno è organizzatore del format. Anche per questa edizione il main sponsor sarà Loreto Multiservizi, supportata anche dalla Fondazione Opere Laiche, dalla Fondazione Carilo, dalla Pro Loco, Amat e Sì con Te.