Ancona, Luigi Piovano e la Form sul palco dello Sperimentale

ANCONA – La Società Amici della Musica “Guido Michelli” di Ancona chiude la stagione 2024-2025 sabato 29 marzo, ore 20.30, al Teatro Sperimentale, con un concerto straordinario che vede protagonista l’Orchestra Filarmonica Marchigiana sotto la direzione di Luigi Piovano, anche solista al violoncello.

L’evento, realizzato in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche e FORM – Fondazione Orchestra Regionale delle Marche, che fa parte del cartellone di Ancona Classica, è un omaggio a Ezio Bosso, a quasi cinque anni dalla sua scomparsa, e a Ludwig van Beethoven, con una delle sue sinfonie più travolgenti.

Il programma “Bosso – Beethoven” si apre con tre opere di Ezio Bosso, compositore, pianista, contrabbassista e direttore d’orchestra, tra i più amati degli ultimi anni. Sotto la direzione di Luigi Piovano, verranno eseguiti Sky Seen from the Moon, per archi, e The Way of 100 and 1 Comet, per archi. Successivamente, Piovano, primo violoncello solista dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, sarà anche il solista in Seasong n. 2: The Sea Prayer, un’intensa preghiera musicale dedicata al mare.

A chiudere la serata, e la stagione, firmata da Fabio Tiberi, la Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92 di Ludwig van Beethoven, un’opera notissima e entusiasmante nella quale il ritmo assume un ruolo centrale, dando vita a un flusso musicale travolgente. Definita da Richard Wagner come “l’apoteosi della danza”, la Settima venne eseguita nel 1813 sotto la direzione dello stesso Beethoven all’Universitätssaal di Vienna durante un concerto di beneficenza per i soldati austriaci e bavaresi feriti nella battaglia napoleonica di Hanau. Il concerto fu accolto con grande entusiasmo, e l’esecuzione venne riconosciuta come eccellente, anche grazie al contributo dei più importanti strumentisti attivi a Vienna in quel periodo. In particolare, il secondo movimento della Settima, l’Allegretto, conquistò subito gli ascoltatori, che ne richiesero il bis fin dalla prima esecuzione. Da allora, è uno dei brani più celebri della storia della musica, amplificato anche dall’uso fattone all’interno di film molto noti, tra i più recenti, Il discorso del re. Un evento speciale per concludere al meglio una stagione concertistica molto apprezzata e seguita dal pubblico con grande attenzione e costanza.

BIGLIETTI: INTERO€ 20 | RIDOTTO: € 15 | RIDOTTO extra: € 5 (studenti delle scuole di ogni ordine e grado, studenti universitari, giovani fino a 26 anni)