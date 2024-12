Gospel, il grande classico del Natale nelle Marche

Gospel & feste natalizie, un grande classico che quest’anno arriva a Camerino con un appuntamento imperdibile. Mercoledì 18 dicembre alle ore 21.15 l’Auditorium Benedetto XIII sarà il palcoscenico del concerto del “Florida Fellowship Gospel Super Choir”, uno dei cori gospel più amati e riconosciuti degli Stati Uniti. Il concerto si inserisce nel programma natalizio della città, è organizzato da Musicamdo Jazz con il sostegno del Comune di Camerino, dell’Università degli Studi di Camerino, del Ministero della Cultura e della Regione Marche. La formazione sarà composta dal direttore Corey Edwards, anche alle tastiere, e da una straordinaria rosa di voci: i tenori Jumah Day e Joe Simmons, gli alti Skyla Strange e Tera Lewis, e i soprani Tamara Smith e Stephanie Johnson. Il concerto di Camerino rientra nel loro secondo tour europeo, che li vede protagonisti sui palchi di diverse città del continente.

Fondato nel 2017 dal talentuoso direttore Corey Edwards, il coro proveniente dalla Florida ha rapidamente conquistato una posizione di rilievo nel panorama musicale internazionale. Tra i riconoscimenti più prestigiosi figura il titolo di “Grandi Cori del 2022” al celebre concorso How Sweet the Sound, dove una giuria d’eccezione composta da personalità come Dr. Ricky Dillard, JJ Hairston, Jekalyn Carr e Bishop Hezekiah Walker ha premiato l’eccellenza della loro performance. Il Florida Fellowship Gospel Choir ha calcato alcuni tra i palchi più prestigiosi degli Stati Uniti, esibendosi a eventi come Hezekiah Walker’s Choir Fest, Bobby Jones Presenta, The Gospel Music Workshop of America e la National Convention of Gospel Choirs and Choruses. Nel corso della loro carriera hanno collaborato con alcune delle figure più brillanti del panorama gospel mondiale, tra cui John P. Kee, Kierra “Keke” Sheard, Beverly Crawford e Milton Biggham. La loro discografia include due album, Rejoice: Live in Tampa del 2019 e I Will Bless the Lord del 2022.

Altri eventi gospel saranno, nel periodo delle feste, in varie città delle Marche.

Voices of Victory Miky C. & The Bright Gospel Voices

Da segnalare, il 21 dicembre dalle ore 17 in Piazza Vittorio Emanuele a Cingoli (Macerata), e il 22 dicembre dalle ore 18 nella Sala Polivalente del Comune di Castelplanio (Ancona) il coro “Miky C. & The Bright Gospel Voices”, l’unico coro gospel della provincia di Ancona guidato da Michela Casamassima e diretto da Alessandro Lazzari.

Venerdì 20 dicembre dalle 21,15 a Numana (Cinema Arena Italia) c’è il Concerto natalizio “Quelli che…non solo gospel”. Sabato 21 dicembre dalle ore 18 c’è il gospel anche a Macerata (Sala Cesanelli in Piazza Nazario Sauro). Domenica 22 appuntamento alle ore 21 con i “Gospel Voices Family” al Teatro Filarmonici di Ascoli Piceno in Via delle Torri.

A Natale, 25 dicembre ore 17, direttamente da Orlando (Florida), arriva il Gospel Choir “Voices of Victory” al Teatro La Fenice di Senigallia. per un concerto diretto da Nicole Ingram Taylor. Il giorno seguente, 26 dicembre ore 17,30, il gruppo sarà al Teatro Serpente Aureo di Offida. Voices of Victory nasce come sviluppo di Perfect Harmony, un family group creato nel 1992 dalla mamma di Niki Jennifer Ingram, con le talentuose figlie Nicole e Chrystal. Ispiratosi ai gruppi di cantanti femminili come le Clark Sisters, The Pace Sisters En Vogue, SWV, Mary Mary e altri, sul piano “filosofico” e religioso, questo gruppo, con il nome Perfect Armony, intendeva ricreare in musica la Perfetta Armonia che dovrebbe regnare quando ciascuno vive e si esprime in accordo alla sue capacità e nel rispetto delle caratteristiche dell’altro. Dopo aver condiviso il palco con celebrità del gospel e della musica rock pop quali Robin Gibb (The Bee Gees),The Simple Minds, Sinead O’Connor, Rini-tee 5:7, Ron Kenoly, Martha Munizzi, Stellar Award Nominee Elder Jimmy Hicks, e Stellar Award Nominee Dana Mackey, è stata l’apparizione al celebre programma televisivo “Celebration of Gospel” d aver dato loro l’occasione di pubblicare il loro primo disco “The Next Level” con la Chrystol Clear Coundz record label. Questo lavoro, oltre a dare al gruppo occasione per concerti, apparizioni radio e TV è valso il premio al South Florida Gospel Music Awards come “best new gospel group of the year”, “best gospel trio”, e “best new artist”. Nicole Taylor, raccogliendo l’eredità di Perfect harmony ha dato vita a “The voices of Victory”, ampliando l’organico del gruppo con una sezione ritmica e altre portentose voci, tra le migliori della Florida.

Sempre il 26 dicembre, al Teatro Politeama di Tolentino ore 18 arrivano i Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble, nella Chiesa SS. Sacramento e Rosario a Grottazzolina ore 21 c’è il concerto Spontini Gospel Choir, al Palariviera di San Benedetto Del Tronto ore 21 c’è il Gran concerto gospel di beneficenza a cura del gruppo Ancoraincoro. Altri concerti, sempre il 26 dicembre, saranno a Monte San Giusto con “Gospel & Carols” (ore 21,15 Chiesa di Santa Maria della Purità Piazzale della Solidarietà), a Matelica con Tony Washington Gospel singers (ore 21,15 Teatro Piermarini).

Sabato 28 dicembre alle ore 21,15 al Teatro La Perla di Montegranaro va in scena “Quelli che… non solo gospel”. Domenica 29 dicembre sono due i concerti, al Teatro Feronia di San Severino Marche (ore 20,45) nell’ambito del San Severino Marche Blues Festival, e alla Chiesa di Santa Maria Assunta di Filottrano alle ore 21 canta il “Joyful Gospel Choir & Bohèmiennes”.

Si riparte a gennaio sotto il segno del gospel con diversi altri eventi.